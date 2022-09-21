https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818462261.html
Запад не знает, какую услугу оказал России, введя санкции, заявил Путин
Запад не знает, какую услугу оказал России, введя санкции, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Запад не знает, какую услугу оказал России, введя санкции, заявил Путин
Запад не понимает, что, введя санкции, вынудил Россию заниматься развитием своего собственного интеллектуального продукта, и это очень хорошо, заявил президент... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:16
2022-09-21T16:16
2022-09-21T16:29
россия
владимир путин
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Запад не понимает, что, введя санкции, вынудил Россию заниматься развитием своего собственного интеллектуального продукта, и это очень хорошо, заявил президент России Владимир Путин."Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали, они вынудили нас ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта, и это очень хорошо, нельзя, конечно, допустить сбоев", - сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.
https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818450952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Владимир Путин, В мире, Санкции в отношении России
16:16 21.09.2022 (обновлено: 16:29 21.09.2022)
Запад не знает, какую услугу оказал России, введя санкции, заявил Путин
Путин: Запад не знает, какую услугу оказал России, введя санкции