https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818462261.html

Запад не знает, какую услугу оказал России, введя санкции, заявил Путин

Запад не знает, какую услугу оказал России, введя санкции, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Запад не знает, какую услугу оказал России, введя санкции, заявил Путин

Запад не понимает, что, введя санкции, вынудил Россию заниматься развитием своего собственного интеллектуального продукта, и это очень хорошо, заявил президент... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:16

2022-09-21T16:16

2022-09-21T16:29

россия

владимир путин

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Запад не понимает, что, введя санкции, вынудил Россию заниматься развитием своего собственного интеллектуального продукта, и это очень хорошо, заявил президент России Владимир Путин."Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали, они вынудили нас ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта, и это очень хорошо, нельзя, конечно, допустить сбоев", - сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.

https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818450952.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии