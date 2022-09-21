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В России есть база для создания товаров, попавших под санкции, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
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В России есть база для создания товаров, попавших под санкции, заявил Путин
В России есть база для создания товаров, попавших под санкции, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
В России есть база для создания товаров, попавших под санкции, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России есть интеллектуальная база, на которой можно создавать товары, попавшие под санкции. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:48
2022-09-21T18:05
экономика
владимир путин
россия
санкции в отношении россии
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России есть интеллектуальная база, на которой можно создавать товары, попавшие под санкции."Вот наши компании крупные все привыкли покупать, а сейчас, когда не продают, приходится самим придумывать. И главное, что у нас есть база, на которой можно придумывать - и это прежде всего интеллектуальная база", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами.Он добавил, что идея создания инженерных школ заключалась как раз в том, чтобы соединить интеллектуальные возможности и потребности ведущих компаний, чтобы добиться необходимого стране успеха.
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экономика, владимир путин, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Владимир Путин, Россия, Санкции в отношении России
15:48 21.09.2022 (обновлено: 18:05 21.09.2022)
 
В России есть база для создания товаров, попавших под санкции, заявил Путин

Путин: в России есть интеллектуальная база для создания товаров, попавших под санкции

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России есть интеллектуальная база, на которой можно создавать товары, попавшие под санкции.
"Вот наши компании крупные все привыкли покупать, а сейчас, когда не продают, приходится самим придумывать. И главное, что у нас есть база, на которой можно придумывать - и это прежде всего интеллектуальная база", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами.
Он добавил, что идея создания инженерных школ заключалась как раз в том, чтобы соединить интеллектуальные возможности и потребности ведущих компаний, чтобы добиться необходимого стране успеха.
АЗС компании ESSO в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
13:15
В Испании назвали самый незаменимый товар из России
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияСанкции в отношении России
 
 
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