https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818450952.html

В России есть база для создания товаров, попавших под санкции, заявил Путин

В России есть база для создания товаров, попавших под санкции, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

В России есть база для создания товаров, попавших под санкции, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России есть интеллектуальная база, на которой можно создавать товары, попавшие под санкции. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:48

2022-09-21T15:48

2022-09-21T18:05

экономика

владимир путин

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818496230_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_59e75438b8961c460d3f4799da72c49e.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России есть интеллектуальная база, на которой можно создавать товары, попавшие под санкции."Вот наши компании крупные все привыкли покупать, а сейчас, когда не продают, приходится самим придумывать. И главное, что у нас есть база, на которой можно придумывать - и это прежде всего интеллектуальная база", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами.Он добавил, что идея создания инженерных школ заключалась как раз в том, чтобы соединить интеллектуальные возможности и потребности ведущих компаний, чтобы добиться необходимого стране успеха.

https://ria.ru/20220921/dizel-1818397042.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, санкции в отношении россии