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Европа больше пострадала от санкций, чем Россия, считают в МИД Венгрии - РИА Новости, 21.09.2022
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Европа больше пострадала от санкций, чем Россия, считают в МИД Венгрии
Европа больше пострадала от санкций, чем Россия, считают в МИД Венгрии - РИА Новости, 21.09.2022
Европа больше пострадала от санкций, чем Россия, считают в МИД Венгрии
После введения антироссийских санкций началось "состязание страданий" между ЕС и Россией, брюссельские политики ошибочно полагают, что Европе надо... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:25
2022-09-21T12:25
виктор орбан
владимир путин
венгрия
европа
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БУДАПЕШТ, 21 сен - РИА Новости. После введения антироссийских санкций началось "состязание страданий" между ЕС и Россией, брюссельские политики ошибочно полагают, что Европе надо "перестрадать" РФ, считает госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер."Когда вводили санкции, в Брюсселе говорили... что они будут более болезненны для России, чем для Европы. Этого тоже не произошло... Речь идет о том, что началось "состязание страданий", если угодно. И брюссельские политики если не говорят, то думают, что если мы "перестрадаем" русских в этой истории, то все будет хорошо. Однако они не обещали (когда вводили санкции), что нам придется больше страдать. Те, кто в нынешней ситуации говорит о долгосрочных перспективах, что когда-нибудь все будет хорошо, не воспринимают политическую реальность и тяжесть текущих проблем", - сказал Менцер в эфире телеканала М1.По его словам, в такой ситуации стоит задуматься, эффективна ли санкционная политика.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против РФ введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Премьер-министр Венгрии считает санкции "необычайными", поскольку их вводят "энергетические карлики против энергетического гиганта". Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне.Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе. Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а РФ - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220920/sanktsii-1818291459.html
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виктор орбан, владимир путин, венгрия, европа, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Виктор Орбан, Владимир Путин, Венгрия, Европа, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
12:25 21.09.2022
 
Европа больше пострадала от санкций, чем Россия, считают в МИД Венгрии

Госсекретарь МИД Венгрии Менцер: Европа больше настрадалась от санкций, чем Россия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 сен - РИА Новости. После введения антироссийских санкций началось "состязание страданий" между ЕС и Россией, брюссельские политики ошибочно полагают, что Европе надо "перестрадать" РФ, считает госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
"Когда вводили санкции, в Брюсселе говорили... что они будут более болезненны для России, чем для Европы. Этого тоже не произошло... Речь идет о том, что началось "состязание страданий", если угодно. И брюссельские политики если не говорят, то думают, что если мы "перестрадаем" русских в этой истории, то все будет хорошо. Однако они не обещали (когда вводили санкции), что нам придется больше страдать. Те, кто в нынешней ситуации говорит о долгосрочных перспективах, что когда-нибудь все будет хорошо, не воспринимают политическую реальность и тяжесть текущих проблем", - сказал Менцер в эфире телеканала М1.
По его словам, в такой ситуации стоит задуматься, эффективна ли санкционная политика.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против РФ введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Премьер-министр Венгрии считает санкции "необычайными", поскольку их вводят "энергетические карлики против энергетического гиганта". Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне.
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Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе. Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а РФ - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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