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ЕС может ответить на референдумы в Донбассе новыми санкциями, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2022
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ЕС может ответить на референдумы в Донбассе новыми санкциями, пишут СМИ
ЕС может ответить на референдумы в Донбассе новыми санкциями, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2022
ЕС может ответить на референдумы в Донбассе новыми санкциями, пишут СМИ
Европейский союз из-за референдумов в Донбассе может ввести в отношении России седьмой пакет санкций, который может включать новые ограничения в сфере торговли... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:44
2022-09-21T10:24
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Европейский союз из-за референдумов в Донбассе может ввести в отношении России седьмой пакет санкций, который может включать новые ограничения в сфере торговли и туризма, сообщил портал Euractiv со ссылкой на неназванных европейских чиновников.Ранее сообщалось, что референдумы о вхождении в состав Российской Федерации будут проведены в период с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.По сообщению портала, новый пакет мер может включать, в частности, расширение списков лиц, причастных к организации и проведению референдумов. Речь может идти и о "введении санкций против местных чиновников и запрете торговли, туризма и финансирования" в этих регионах, говорится в публикации.Неназванный представитель ЕС отметил, что могут быть введены также новые секторальные санкции, но уточнил, что неясно, удастся ли достичь единогласия по этому вопросу.Несколько дипломатов ЕС заявили, в свою очередь, "что видят лишь небольшие шансы на новый пакет санкций, особенно с учетом того, что Венгрия, скорее всего, наложит вето или затормозит такие усилия".Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
08:44 21.09.2022 (обновлено: 10:24 21.09.2022)
 
ЕС может ответить на референдумы в Донбассе новыми санкциями, пишут СМИ

Euractiv: ЕС может ответить на референдумы в Донбассе седьмым пакетом санкций

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Европейский союз из-за референдумов в Донбассе может ввести в отношении России седьмой пакет санкций, который может включать новые ограничения в сфере торговли и туризма, сообщил портал Euractiv со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
Ранее сообщалось, что референдумы о вхождении в состав Российской Федерации будут проведены в период с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
По сообщению портала, новый пакет мер может включать, в частности, расширение списков лиц, причастных к организации и проведению референдумов. Речь может идти и о "введении санкций против местных чиновников и запрете торговли, туризма и финансирования" в этих регионах, говорится в публикации.
Неназванный представитель ЕС отметил, что могут быть введены также новые секторальные санкции, но уточнил, что неясно, удастся ли достичь единогласия по этому вопросу.
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Несколько дипломатов ЕС заявили, в свою очередь, "что видят лишь небольшие шансы на новый пакет санкций, особенно с учетом того, что Венгрия, скорее всего, наложит вето или затормозит такие усилия".
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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