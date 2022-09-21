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Палата представителей США приняла проект о новых санкциях против россиян - РИА Новости, 21.09.2022
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Палата представителей США приняла проект о новых санкциях против россиян
Палата представителей США приняла проект о новых санкциях против россиян - РИА Новости, 21.09.2022
Палата представителей США приняла проект о новых санкциях против россиян
Палата представителей конгресса США приняла новый законопроект, предусматривающий возможность введения новых санкций против россиян, сообщил автор законопроекта РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T07:48
2022-09-21T07:49
россия
в мире
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла новый законопроект, предусматривающий возможность введения новых санкций против россиян, сообщил автор законопроекта конгрессмен Том Малиновски, далее проект должен рассмотреть сенат.Согласно опубликованному на сайте палаты представителей тексту законопроекта, в частности, там фигурируют премьер-министр России Михаил Мишустин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, российский бизнесмен Роман Абрамович и другие государственные служащие, предприниматели и журналисты, включая главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева.Уточняется, что санкции планируется вводить за "критическую поддержку Путина и "его военные действия против Украины". Кроме того, санкции также предусматриваются за нарушение прав человека.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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россия, в мире, сша, санкции в отношении россии
Россия, В мире, США, Санкции в отношении России
07:48 21.09.2022 (обновлено: 07:49 21.09.2022)
 
Палата представителей США приняла проект о новых санкциях против россиян

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о новых санкциях против россиян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкТабличка на здании Палаты представителей США
Табличка на здании Палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании Палаты представителей США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла новый законопроект, предусматривающий возможность введения новых санкций против россиян, сообщил автор законопроекта конгрессмен Том Малиновски, далее проект должен рассмотреть сенат.
"Сегодня палата представителей одобрила законопроект Тома Малиновски о коррупции, который понуждает администрацию Байдена вводить санкции против приблизительно 200 российских государственных служащих и других лиц", - указано в заявлении.
Согласно опубликованному на сайте палаты представителей тексту законопроекта, в частности, там фигурируют премьер-министр России Михаил Мишустин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, российский бизнесмен Роман Абрамович и другие государственные служащие, предприниматели и журналисты, включая главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева.
Уточняется, что санкции планируется вводить за "критическую поддержку Путина и "его военные действия против Украины". Кроме того, санкции также предусматриваются за нарушение прав человека.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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