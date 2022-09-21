https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818317391.html

Палата представителей США приняла проект о новых санкциях против россиян

Палата представителей США приняла проект о новых санкциях против россиян - РИА Новости, 21.09.2022

Палата представителей США приняла проект о новых санкциях против россиян

Палата представителей конгресса США приняла новый законопроект, предусматривающий возможность введения новых санкций против россиян, сообщил автор законопроекта РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T07:48

2022-09-21T07:48

2022-09-21T07:49

россия

в мире

сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла новый законопроект, предусматривающий возможность введения новых санкций против россиян, сообщил автор законопроекта конгрессмен Том Малиновски, далее проект должен рассмотреть сенат.Согласно опубликованному на сайте палаты представителей тексту законопроекта, в частности, там фигурируют премьер-министр России Михаил Мишустин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, российский бизнесмен Роман Абрамович и другие государственные служащие, предприниматели и журналисты, включая главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева.Уточняется, что санкции планируется вводить за "критическую поддержку Путина и "его военные действия против Украины". Кроме того, санкции также предусматриваются за нарушение прав человека.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817154007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, сша, санкции в отношении россии