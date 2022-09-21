https://ria.ru/20220921/samobytnost-1818499656.html
Путин отметил самобытность российской цивилизации
Путин отметил самобытность российской цивилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Путин отметил самобытность российской цивилизации
Российская цивилизация самобытна, и в признании этого факта нет чванства и превосходства, за свое Отечество россияне будут бороться, будут отстаивать и защищать РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:00
2022-09-21T18:00
2022-09-21T18:12
владимир путин
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Российская цивилизация самобытна, и в признании этого факта нет чванства и превосходства, за свое Отечество россияне будут бороться, будут отстаивать и защищать свой суверенитет, культуру и традиции, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша цивилизация самобытна, у нее свой путь. И в этом нет ни капли чванства и чувства превосходства. Эта цивилизация наша. Вот что для нас главное. И за свое Отечество, за свою Родину, которая у нас одна, за нашу свободу, независимость и суверенитет, за нашу культуру и традиции мы будем бороться, будем их отстаивать и защищать во имя наших предков и наших потомков, ради России, ее великой истории и великого будущего", - сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.
https://ria.ru/20220921/putin-1818499127.html
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владимир путин, россия
18:00 21.09.2022 (обновлено: 18:12 21.09.2022)
Путин отметил самобытность российской цивилизации
Путин: российская цивилизация самобытна, в ней нет чванства и превосходства
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Российская цивилизация самобытна, и в признании этого факта нет чванства и превосходства, за свое Отечество россияне будут бороться, будут отстаивать и защищать свой суверенитет, культуру и традиции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша цивилизация самобытна, у нее свой путь. И в этом нет ни капли чванства и чувства превосходства. Эта цивилизация наша. Вот что для нас главное. И за свое Отечество, за свою Родину, которая у нас одна, за нашу свободу, независимость и суверенитет, за нашу культуру и традиции мы будем бороться, будем их отстаивать и защищать во имя наших предков и наших потомков, ради России, ее великой истории и великого будущего", - сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.