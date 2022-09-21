https://ria.ru/20220921/rumyniya-1818301360.html

Румыния заявила о намерении занять место в СПЧ ООН

Румыния заявила о намерении занять место в СПЧ ООН - РИА Новости, 21.09.2022

Румыния заявила о намерении занять место в СПЧ ООН

Румыния хочет занять место в совете ООН по правам человека на период 2023-2025 годов, заявил президент Клаус Йоханнис на заседании Генеральной ассамблеи... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T00:33

2022-09-21T00:33

2022-09-21T00:33

в мире

румыния

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577098258_0:12:2814:1595_1920x0_80_0_0_1b3734c71bdc08cedba18976b9f5077a.jpg

КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Румыния хочет занять место в совете ООН по правам человека на период 2023-2025 годов, заявил президент Клаус Йоханнис на заседании Генеральной ассамблеи организации."Нам нужны решительные действия для защиты и поощрения прав человечества, мы должны укреплять систему ООН по защите прав человека и обеспечивать устойчивое и адекватное финансирование всей ее деятельности… Исходя из таких твердых убеждений, Румыния представила свою кандидатуру на место в совете ООН по правам человека на срок 2023-2025 годы", - сказал Йоханнис.Он также призвал мировое сообщество к безотлагательному урегулированию замороженных конфликтов. По его словам, миротворческая деятельность ООН всегда была действенным инструментом первостепенной важности по поддержанию мира и безопасности. Несмотря на это, президент Румынии полагает, что нужно приложить усилия, чтобы миротворческие миссии ООН способствовали более эффективному урегулированию конфликтов.

https://ria.ru/20220911/krizis-1816025070.html

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, румыния, оон