https://ria.ru/20220921/rumyniya-1818301360.html
Румыния заявила о намерении занять место в СПЧ ООН
Румыния заявила о намерении занять место в СПЧ ООН - РИА Новости, 21.09.2022
Румыния заявила о намерении занять место в СПЧ ООН
Румыния хочет занять место в совете ООН по правам человека на период 2023-2025 годов, заявил президент Клаус Йоханнис на заседании Генеральной ассамблеи... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T00:33
2022-09-21T00:33
2022-09-21T00:33
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КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Румыния хочет занять место в совете ООН по правам человека на период 2023-2025 годов, заявил президент Клаус Йоханнис на заседании Генеральной ассамблеи организации."Нам нужны решительные действия для защиты и поощрения прав человечества, мы должны укреплять систему ООН по защите прав человека и обеспечивать устойчивое и адекватное финансирование всей ее деятельности… Исходя из таких твердых убеждений, Румыния представила свою кандидатуру на место в совете ООН по правам человека на срок 2023-2025 годы", - сказал Йоханнис.Он также призвал мировое сообщество к безотлагательному урегулированию замороженных конфликтов. По его словам, миротворческая деятельность ООН всегда была действенным инструментом первостепенной важности по поддержанию мира и безопасности. Несмотря на это, президент Румынии полагает, что нужно приложить усилия, чтобы миротворческие миссии ООН способствовали более эффективному урегулированию конфликтов.
https://ria.ru/20220911/krizis-1816025070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, оон
Румыния заявила о намерении занять место в СПЧ ООН
Президент Румынии Йоханнис заявил, что Бухарест намерен занять место в СПЧ ООН
КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Румыния хочет занять место в совете ООН по правам человека на период 2023-2025 годов, заявил президент Клаус Йоханнис на заседании Генеральной ассамблеи организации.
"Нам нужны решительные действия для защиты и поощрения прав человечества, мы должны укреплять систему ООН по защите прав человека и обеспечивать устойчивое и адекватное финансирование всей ее деятельности… Исходя из таких твердых убеждений, Румыния представила свою кандидатуру на место в совете ООН по правам человека на срок 2023-2025 годы", - сказал Йоханнис.
Он также призвал мировое сообщество к безотлагательному урегулированию замороженных конфликтов. По его словам, миротворческая деятельность ООН всегда была действенным инструментом первостепенной важности по поддержанию мира и безопасности. Несмотря на это, президент Румынии полагает, что нужно приложить усилия, чтобы миротворческие миссии ООН способствовали более эффективному урегулированию конфликтов.