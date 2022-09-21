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Румыния заявила о намерении занять место в СПЧ ООН - РИА Новости, 21.09.2022
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Румыния заявила о намерении занять место в СПЧ ООН
Румыния заявила о намерении занять место в СПЧ ООН - РИА Новости, 21.09.2022
Румыния заявила о намерении занять место в СПЧ ООН
Румыния хочет занять место в совете ООН по правам человека на период 2023-2025 годов, заявил президент Клаус Йоханнис на заседании Генеральной ассамблеи... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T00:33
2022-09-21T00:33
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Румыния хочет занять место в совете ООН по правам человека на период 2023-2025 годов, заявил президент Клаус Йоханнис на заседании Генеральной ассамблеи организации."Нам нужны решительные действия для защиты и поощрения прав человечества, мы должны укреплять систему ООН по защите прав человека и обеспечивать устойчивое и адекватное финансирование всей ее деятельности… Исходя из таких твердых убеждений, Румыния представила свою кандидатуру на место в совете ООН по правам человека на срок 2023-2025 годы", - сказал Йоханнис.Он также призвал мировое сообщество к безотлагательному урегулированию замороженных конфликтов. По его словам, миротворческая деятельность ООН всегда была действенным инструментом первостепенной важности по поддержанию мира и безопасности. Несмотря на это, президент Румынии полагает, что нужно приложить усилия, чтобы миротворческие миссии ООН способствовали более эффективному урегулированию конфликтов.
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в мире, румыния, оон
В мире, Румыния, ООН
00:33 21.09.2022
 
Румыния заявила о намерении занять место в СПЧ ООН

Президент Румынии Йоханнис заявил, что Бухарест намерен занять место в СПЧ ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Румыния хочет занять место в совете ООН по правам человека на период 2023-2025 годов, заявил президент Клаус Йоханнис на заседании Генеральной ассамблеи организации.
"Нам нужны решительные действия для защиты и поощрения прав человечества, мы должны укреплять систему ООН по защите прав человека и обеспечивать устойчивое и адекватное финансирование всей ее деятельности… Исходя из таких твердых убеждений, Румыния представила свою кандидатуру на место в совете ООН по правам человека на срок 2023-2025 годы", - сказал Йоханнис.
Он также призвал мировое сообщество к безотлагательному урегулированию замороженных конфликтов. По его словам, миротворческая деятельность ООН всегда была действенным инструментом первостепенной важности по поддержанию мира и безопасности. Несмотря на это, президент Румынии полагает, что нужно приложить усилия, чтобы миротворческие миссии ООН способствовали более эффективному урегулированию конфликтов.

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