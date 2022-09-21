https://ria.ru/20220921/rostekh-1818451786.html

"Ростех" объявил о наращивании производства военной техники

"Ростех" объявил о наращивании производства военной техники - РИА Новости, 21.09.2022

"Ростех" объявил о наращивании производства военной техники

Госкорпорация "Ростех", на которую приходится 40% всего гособоронзаказа (ГОЗ), нарастит производственные мощности по выпуску военной техники в связи с... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:50

2022-09-21T15:50

2022-09-21T16:04

специальная военная операция на украине

безопасность

ростех

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех", на которую приходится 40% всего гособоронзаказа (ГОЗ), нарастит производственные мощности по выпуску военной техники в связи с объявленной в России частичной мобилизацией, сообщили в среду в РИА Новости в корпорации.Как отметили в компании, на "Ростех" возложена большая ответственность - обеспечение ВС РФ современными вооружениями, военной и специальной техникой, и в условиях объявленной президентом РФ частичной мобилизации и мер по наращиванию темпов исполнения ГОЗ эта ответственность стала еще выше."Уже сегодня на многих предприятиях "Ростеха" введен особый режим работы: сотрудники трудятся сверхурочно, нередко в выходные дни. Мы продолжим наращивать свои производственные мощности, чтобы выполнить поставленные перед корпорацией задачи. Мы верим, что наш вклад в общее дело поможет России одержать верх и выйти победителем", - сказали в "Ростехе".Там добавили, что на долю холдингов и предприятий, входящих в госкорпорацию, сегодня приходится до 40% всего гособоронзаказа страны. Предприятия корпорации выпускают боевые самолеты, вертолеты, бронетехнику, артиллерийские системы, высокоточное оружие, средства РЭБ, системы связи, разведки и другие средства.В "Ростехе" добавили, что в условиях проведения специальной военной операции на Украине специалисты корпорации тесно взаимодействуем с Минобороны РФ и оперативно решают все возникающие вопросы.

https://ria.ru/20220920/putin-1818153048.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382907.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, ростех, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф