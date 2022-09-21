Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" объявил о наращивании производства военной техники - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/rostekh-1818451786.html
"Ростех" объявил о наращивании производства военной техники
"Ростех" объявил о наращивании производства военной техники - РИА Новости, 21.09.2022
"Ростех" объявил о наращивании производства военной техники
Госкорпорация "Ростех", на которую приходится 40% всего гособоронзаказа (ГОЗ), нарастит производственные мощности по выпуску военной техники в связи с... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:50
2022-09-21T16:04
специальная военная операция на украине
безопасность
ростех
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e198d12e58b6ca88a5279b9f499b49b.jpg
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех", на которую приходится 40% всего гособоронзаказа (ГОЗ), нарастит производственные мощности по выпуску военной техники в связи с объявленной в России частичной мобилизацией, сообщили в среду в РИА Новости в корпорации.Как отметили в компании, на "Ростех" возложена большая ответственность - обеспечение ВС РФ современными вооружениями, военной и специальной техникой, и в условиях объявленной президентом РФ частичной мобилизации и мер по наращиванию темпов исполнения ГОЗ эта ответственность стала еще выше."Уже сегодня на многих предприятиях "Ростеха" введен особый режим работы: сотрудники трудятся сверхурочно, нередко в выходные дни. Мы продолжим наращивать свои производственные мощности, чтобы выполнить поставленные перед корпорацией задачи. Мы верим, что наш вклад в общее дело поможет России одержать верх и выйти победителем", - сказали в "Ростехе".Там добавили, что на долю холдингов и предприятий, входящих в госкорпорацию, сегодня приходится до 40% всего гособоронзаказа страны. Предприятия корпорации выпускают боевые самолеты, вертолеты, бронетехнику, артиллерийские системы, высокоточное оружие, средства РЭБ, системы связи, разведки и другие средства.В "Ростехе" добавили, что в условиях проведения специальной военной операции на Украине специалисты корпорации тесно взаимодействуем с Минобороны РФ и оперативно решают все возникающие вопросы.
https://ria.ru/20220920/putin-1818153048.html
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382907.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5e9bb37debe621b4ae3b6cc635a2efa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, ростех, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростех, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
15:50 21.09.2022 (обновлено: 16:04 21.09.2022)
 
"Ростех" объявил о наращивании производства военной техники

"Ростех" объявил, что нарастит производство военной техники из-за частичной мобилизации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех", на которую приходится 40% всего гособоронзаказа (ГОЗ), нарастит производственные мощности по выпуску военной техники в связи с объявленной в России частичной мобилизацией, сообщили в среду в РИА Новости в корпорации.
Как отметили в компании, на "Ростех" возложена большая ответственность - обеспечение ВС РФ современными вооружениями, военной и специальной техникой, и в условиях объявленной президентом РФ частичной мобилизации и мер по наращиванию темпов исполнения ГОЗ эта ответственность стала еще выше.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 14:42
Путин потребовал быстро и эффективно совершенствовать военную технику
"Уже сегодня на многих предприятиях "Ростеха" введен особый режим работы: сотрудники трудятся сверхурочно, нередко в выходные дни. Мы продолжим наращивать свои производственные мощности, чтобы выполнить поставленные перед корпорацией задачи. Мы верим, что наш вклад в общее дело поможет России одержать верх и выйти победителем", - сказали в "Ростехе".
Там добавили, что на долю холдингов и предприятий, входящих в госкорпорацию, сегодня приходится до 40% всего гособоронзаказа страны. Предприятия корпорации выпускают боевые самолеты, вертолеты, бронетехнику, артиллерийские системы, высокоточное оружие, средства РЭБ, системы связи, разведки и другие средства.
В "Ростехе" добавили, что в условиях проведения специальной военной операции на Украине специалисты корпорации тесно взаимодействуем с Минобороны РФ и оперативно решают все возникающие вопросы.
Нашивки на военную форму - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
12:40
Сотрудники предприятий ОПК получат отсрочку от призыва
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостехЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала