https://ria.ru/20220921/rostekh-1818451786.html
"Ростех" объявил о наращивании производства военной техники
"Ростех" объявил о наращивании производства военной техники - РИА Новости, 21.09.2022
"Ростех" объявил о наращивании производства военной техники
Госкорпорация "Ростех", на которую приходится 40% всего гособоронзаказа (ГОЗ), нарастит производственные мощности по выпуску военной техники в связи с... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:50
2022-09-21T15:50
2022-09-21T16:04
специальная военная операция на украине
безопасность
ростех
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех", на которую приходится 40% всего гособоронзаказа (ГОЗ), нарастит производственные мощности по выпуску военной техники в связи с объявленной в России частичной мобилизацией, сообщили в среду в РИА Новости в корпорации.Как отметили в компании, на "Ростех" возложена большая ответственность - обеспечение ВС РФ современными вооружениями, военной и специальной техникой, и в условиях объявленной президентом РФ частичной мобилизации и мер по наращиванию темпов исполнения ГОЗ эта ответственность стала еще выше."Уже сегодня на многих предприятиях "Ростеха" введен особый режим работы: сотрудники трудятся сверхурочно, нередко в выходные дни. Мы продолжим наращивать свои производственные мощности, чтобы выполнить поставленные перед корпорацией задачи. Мы верим, что наш вклад в общее дело поможет России одержать верх и выйти победителем", - сказали в "Ростехе".Там добавили, что на долю холдингов и предприятий, входящих в госкорпорацию, сегодня приходится до 40% всего гособоронзаказа страны. Предприятия корпорации выпускают боевые самолеты, вертолеты, бронетехнику, артиллерийские системы, высокоточное оружие, средства РЭБ, системы связи, разведки и другие средства.В "Ростехе" добавили, что в условиях проведения специальной военной операции на Украине специалисты корпорации тесно взаимодействуем с Минобороны РФ и оперативно решают все возникающие вопросы.
https://ria.ru/20220920/putin-1818153048.html
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818382907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростех, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростех, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
15:50 21.09.2022 (обновлено: 16:04 21.09.2022)
"Ростех" объявил о наращивании производства военной техники
"Ростех" объявил, что нарастит производство военной техники из-за частичной мобилизации
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех", на которую приходится 40% всего гособоронзаказа (ГОЗ), нарастит производственные мощности по выпуску военной техники в связи с объявленной в России частичной мобилизацией, сообщили в среду в РИА Новости в корпорации.
Как отметили в компании, на "Ростех" возложена большая ответственность - обеспечение ВС РФ
современными вооружениями, военной и специальной техникой, и в условиях объявленной президентом РФ частичной мобилизации и мер по наращиванию темпов исполнения ГОЗ эта ответственность стала еще выше.
"Уже сегодня на многих предприятиях "Ростеха" введен особый режим работы: сотрудники трудятся сверхурочно, нередко в выходные дни. Мы продолжим наращивать свои производственные мощности, чтобы выполнить поставленные перед корпорацией задачи. Мы верим, что наш вклад в общее дело поможет России одержать верх и выйти победителем", - сказали в "Ростехе".
Там добавили, что на долю холдингов и предприятий, входящих в госкорпорацию, сегодня приходится до 40% всего гособоронзаказа страны. Предприятия корпорации выпускают боевые самолеты, вертолеты, бронетехнику, артиллерийские системы, высокоточное оружие, средства РЭБ, системы связи, разведки и другие средства.
В "Ростехе" добавили, что в условиях проведения специальной военной операции на Украине
специалисты корпорации тесно взаимодействуем с Минобороны РФ и оперативно решают все возникающие вопросы.