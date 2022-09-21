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Посольство в Турции выясняет судьбу россиян в разбившемся вертолете - РИА Новости, 21.09.2022
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Посольство в Турции выясняет судьбу россиян в разбившемся вертолете
Посольство в Турции выясняет судьбу россиян в разбившемся вертолете - РИА Новости, 21.09.2022
Посольство в Турции выясняет судьбу россиян в разбившемся вертолете
Судьба россиян, находившихся в вертолете, потерпевшем крушение в Турции, выясняется, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:55
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в мире
турция
россия
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Судьба россиян, находившихся в вертолете, потерпевшем крушение в Турции, выясняется, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.Принадлежащий России пожарный вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе, потерпел крушение в Денизли. Один человек погиб, четверо получили ранения, сообщил ранее портал Sondakika.com. На фотографиях, представленных СМИ с места инцидента, видна надпись на обшивке вертолета Vladivostok Avia. В потерпевшем крушение в Турции пожарном вертолете находились двое россиян, число погибших выросло до двух, сообщило МВД страны в Twitter."По поступающей информации, в провинции Денизли потерпел аварию вертолет, занимавшийся пожаротушением. В числе членов экипажа были российские граждане. Их судьба выясняется. По поступлении информации будем информировать дополнительно", - заявили в посольстве.
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в мире, турция, россия, происшествия
В мире, Турция, Россия, Происшествия
17:55 21.09.2022 (обновлено: 17:57 21.09.2022)
 
Посольство в Турции выясняет судьбу россиян в разбившемся вертолете

Посольство в Турции выясняет судьбу россиян, находившихся в разбившемся вертолете

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на Анкару
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 21 сен – РИА Новости. Судьба россиян, находившихся в вертолете, потерпевшем крушение в Турции, выясняется, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.
Принадлежащий России пожарный вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе, потерпел крушение в Денизли. Один человек погиб, четверо получили ранения, сообщил ранее портал Sondakika.com. На фотографиях, представленных СМИ с места инцидента, видна надпись на обшивке вертолета Vladivostok Avia. В потерпевшем крушение в Турции пожарном вертолете находились двое россиян, число погибших выросло до двух, сообщило МВД страны в Twitter.
"По поступающей информации, в провинции Денизли потерпел аварию вертолет, занимавшийся пожаротушением. В числе членов экипажа были российские граждане. Их судьба выясняется. По поступлении информации будем информировать дополнительно", - заявили в посольстве.
Аэропорт Аль-Массира в Агадире - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 01:31
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