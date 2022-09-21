https://ria.ru/20220921/rossiya-1818495412.html

Сложные периоды всегда завершались возрождением России, заявил Путин

Сложные периоды всегда завершались возрождением России, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Сложные периоды всегда завершались возрождением России, заявил Путин

Сложный период в истории Российского государства всегда неизменно завершался возрождением Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:53

2022-09-21T17:53

2022-09-21T18:18

россия

общество

владимир путин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Сложный период в истории Российского государства всегда неизменно завершался возрождением Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин."За прошедшее более чем тысячелетие наша государственность переживала разные эпохи. В том числе жестокие нашествия врагов, раздробленность и трагедию междоусобиц. Но каждый такой сложный период неизменно завершался возрождением Отечества", - сказал президент на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения Российской государственности.Путин отметил, что "героические поколения нашего народа побеждали трудности и невзгоды, превозмогали все испытания, созидали, умножали величие нашего Отечества и покрывали славой свои имена".

https://ria.ru/20220908/pamyatniki-1815535811.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, владимир путин