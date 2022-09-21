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Сложные периоды всегда завершались возрождением России, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
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Сложные периоды всегда завершались возрождением России, заявил Путин
Сложные периоды всегда завершались возрождением России, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Сложные периоды всегда завершались возрождением России, заявил Путин
Сложный период в истории Российского государства всегда неизменно завершался возрождением Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:53
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россия
общество
владимир путин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Сложный период в истории Российского государства всегда неизменно завершался возрождением Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин."За прошедшее более чем тысячелетие наша государственность переживала разные эпохи. В том числе жестокие нашествия врагов, раздробленность и трагедию междоусобиц. Но каждый такой сложный период неизменно завершался возрождением Отечества", - сказал президент на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения Российской государственности.Путин отметил, что "героические поколения нашего народа побеждали трудности и невзгоды, превозмогали все испытания, созидали, умножали величие нашего Отечества и покрывали славой свои имена".
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
17:53 21.09.2022 (обновлено: 18:18 21.09.2022)
 
Сложные периоды всегда завершались возрождением России, заявил Путин

Путин заявил, что сложные периоды в истории России всегда завершались ее возрождением

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Сложный период в истории Российского государства всегда неизменно завершался возрождением Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За прошедшее более чем тысячелетие наша государственность переживала разные эпохи. В том числе жестокие нашествия врагов, раздробленность и трагедию междоусобиц. Но каждый такой сложный период неизменно завершался возрождением Отечества", - сказал президент на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения Российской государственности.
Путин отметил, что "героические поколения нашего народа побеждали трудности и невзгоды, превозмогали все испытания, созидали, умножали величие нашего Отечества и покрывали славой свои имена".
Мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 22:08
Путин назвал открытие "Саур-Могилы" возрождением памяти о подвигах предков
 
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