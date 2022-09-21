https://ria.ru/20220921/rossiya-1818495412.html
Сложные периоды всегда завершались возрождением России, заявил Путин
Сложные периоды всегда завершались возрождением России, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Сложные периоды всегда завершались возрождением России, заявил Путин
Сложный период в истории Российского государства всегда неизменно завершался возрождением Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:53
2022-09-21T17:53
2022-09-21T18:18
россия
общество
владимир путин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Сложный период в истории Российского государства всегда неизменно завершался возрождением Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин."За прошедшее более чем тысячелетие наша государственность переживала разные эпохи. В том числе жестокие нашествия врагов, раздробленность и трагедию междоусобиц. Но каждый такой сложный период неизменно завершался возрождением Отечества", - сказал президент на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения Российской государственности.Путин отметил, что "героические поколения нашего народа побеждали трудности и невзгоды, превозмогали все испытания, созидали, умножали величие нашего Отечества и покрывали славой свои имена".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
17:53 21.09.2022 (обновлено: 18:18 21.09.2022)
Сложные периоды всегда завершались возрождением России, заявил Путин
Путин заявил, что сложные периоды в истории России всегда завершались ее возрождением
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Сложный период в истории Российского государства всегда неизменно завершался возрождением Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За прошедшее более чем тысячелетие наша государственность переживала разные эпохи. В том числе жестокие нашествия врагов, раздробленность и трагедию междоусобиц. Но каждый такой сложный период неизменно завершался возрождением Отечества", - сказал президент на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения Российской государственности.
Путин отметил, что "героические поколения нашего народа побеждали трудности и невзгоды, превозмогали все испытания, созидали, умножали величие нашего Отечества и покрывали славой свои имена".