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Путин заявил, что его речь пойдет о защите суверенитета России - РИА Новости, 21.09.2022
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Путин заявил, что его речь пойдет о защите суверенитета России
Путин заявил, что его речь пойдет о защите суверенитета России - РИА Новости, 21.09.2022
Путин заявил, что его речь пойдет о защите суверенитета России
Речь в обращении к согражданам пойдет о защите суверенитета и целостности России и поддержке стремления соотечественников самим определять будущее, заявил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:03
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россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Речь в обращении к согражданам пойдет о защите суверенитета и целостности России и поддержке стремления соотечественников самим определять будущее, заявил президент РФ Владимир Путин."Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять своё будущее ", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
09:03 21.09.2022 (обновлено: 09:19 21.09.2022)
 
Путин заявил, что его речь пойдет о защите суверенитета России

Путин заявил, что его речь пойдет о защите суверенитета и целостности России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Речь в обращении к согражданам пойдет о защите суверенитета и целостности России и поддержке стремления соотечественников самим определять будущее, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять своё будущее ", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:19
Россия остановит тех, кто стремится к мировому господству, заявил Путин
 
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