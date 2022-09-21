https://ria.ru/20220921/rossiya-1818325463.html

Путин заявил, что его речь пойдет о защите суверенитета России

Путин заявил, что его речь пойдет о защите суверенитета России - РИА Новости, 21.09.2022

Путин заявил, что его речь пойдет о защите суверенитета России

Речь в обращении к согражданам пойдет о защите суверенитета и целостности России и поддержке стремления соотечественников самим определять будущее, заявил... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:03

2022-09-21T09:03

2022-09-21T09:19

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Речь в обращении к согражданам пойдет о защите суверенитета и целостности России и поддержке стремления соотечественников самим определять будущее, заявил президент РФ Владимир Путин."Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять своё будущее ", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.

https://ria.ru/20220921/rossiya-1818329095.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, политика, владимир путин