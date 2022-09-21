https://ria.ru/20220921/rossiya-1818325463.html
Путин заявил, что его речь пойдет о защите суверенитета России
Путин заявил, что его речь пойдет о защите суверенитета России - РИА Новости, 21.09.2022
Путин заявил, что его речь пойдет о защите суверенитета России
Речь в обращении к согражданам пойдет о защите суверенитета и целостности России и поддержке стремления соотечественников самим определять будущее, заявил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:03
2022-09-21T09:03
2022-09-21T09:19
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Речь в обращении к согражданам пойдет о защите суверенитета и целостности России и поддержке стремления соотечественников самим определять будущее, заявил президент РФ Владимир Путин."Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять своё будущее ", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.
https://ria.ru/20220921/rossiya-1818329095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
09:03 21.09.2022 (обновлено: 09:19 21.09.2022)
Путин заявил, что его речь пойдет о защите суверенитета России
Путин заявил, что его речь пойдет о защите суверенитета и целостности России