https://ria.ru/20220921/rekord-1818315498.html

Поставки российского газа в Китай в августе достигли исторического рекорда

Поставки российского газа в Китай в августе достигли исторического рекорда - РИА Новости, 21.09.2022

Поставки российского газа в Китай в августе достигли исторического рекорда

Поставки природного газа и угля из России в Китай в августе 2022 года установили исторический рекорд, сообщило в Telegram российское посольство в Пекине со... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T07:07

2022-09-21T07:07

2022-09-21T08:49

экономика

китай

россия

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ПЕКИН, 21 сен — РИА Новости. Поставки природного газа и угля из России в Китай в августе 2022 года установили исторический рекорд, сообщило в Telegram российское посольство в Пекине со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.Экспорт угля в августе также достиг самого большого показателя за пять лет — 8,542 миллиона тонн. По сравнению с июлем поставки увеличились на 15 процентов, а в годовом выражении рост составляет 57 процентов.Как сообщил после саммита ШОС президент России Владимир Путин, объем товарооборота с Китаем в ближайшее время достигнет 200 миллиардов долларов.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Страны "Большой семерки" также договорились о введении потолка цен на российскую нефть.Комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Москва не будет поставлять на экспорт ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, если это будет противоречить ее интересам, подчеркнул президент.

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китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, китай, россия