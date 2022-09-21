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Поставки российского газа в Китай в августе достигли исторического рекорда - РИА Новости, 21.09.2022
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Поставки российского газа в Китай в августе достигли исторического рекорда
Поставки российского газа в Китай в августе достигли исторического рекорда - РИА Новости, 21.09.2022
Поставки российского газа в Китай в августе достигли исторического рекорда
Поставки природного газа и угля из России в Китай в августе 2022 года установили исторический рекорд, сообщило в Telegram российское посольство в Пекине со... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T07:07
2022-09-21T08:49
экономика
китай
россия
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ПЕКИН, 21 сен — РИА Новости. Поставки природного газа и угля из России в Китай в августе 2022 года установили исторический рекорд, сообщило в Telegram российское посольство в Пекине со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.Экспорт угля в августе также достиг самого большого показателя за пять лет — 8,542 миллиона тонн. По сравнению с июлем поставки увеличились на 15 процентов, а в годовом выражении рост составляет 57 процентов.Как сообщил после саммита ШОС президент России Владимир Путин, объем товарооборота с Китаем в ближайшее время достигнет 200 миллиардов долларов.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Страны "Большой семерки" также договорились о введении потолка цен на российскую нефть.Комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Москва не будет поставлять на экспорт ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, если это будет противоречить ее интересам, подчеркнул президент.
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экономика, китай, россия
Экономика, Китай, Россия
07:07 21.09.2022 (обновлено: 08:49 21.09.2022)
 
Поставки российского газа в Китай в августе достигли исторического рекорда

Поставки угля и газа из России в Китай в августе 2022 года достигли исторического рекорда

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТехнологические трубопроводы холодного блока установки газоразделения
Технологические трубопроводы холодного блока установки газоразделения - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Технологические трубопроводы холодного блока установки газоразделения. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 сен — РИА Новости. Поставки природного газа и угля из России в Китай в августе 2022 года установили исторический рекорд, сообщило в Telegram российское посольство в Пекине со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

"В августе Китай импортировал природный газ из России на общую сумму 409,37 миллиона долларов США. Этот показатель является наивысшим по меньшей мере с января 2017 года — максимального доступного периода наблюдений китайской таможни", — написала пресс-служба дипмиссии.

Экспорт угля в августе также достиг самого большого показателя за пять лет — 8,542 миллиона тонн. По сравнению с июлем поставки увеличились на 15 процентов, а в годовом выражении рост составляет 57 процентов.
Как сообщил после саммита ШОС президент России Владимир Путин, объем товарооборота с Китаем в ближайшее время достигнет 200 миллиардов долларов.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Страны "Большой семерки" также договорились о введении потолка цен на российскую нефть.
Комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Москва не будет поставлять на экспорт ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, если это будет противоречить ее интересам, подчеркнул президент.
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