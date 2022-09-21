https://ria.ru/20220921/regiony-1818353436.html

Тимофеев: российские регионы завершили 103 долгостроя с начала 2022 года

Тимофеев: российские регионы завершили 103 долгостроя с начала 2022 года - РИА Новости, 21.09.2022

Тимофеев: российские регионы завершили 103 долгостроя с начала 2022 года

Силами российских регионов с начала 2022 года достроены и введены в эксплуатацию 103 дома-долгостроя – всего в них квартиры получат 10,4 тысячи дольщиков,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:01

2022-09-21T11:01

2022-09-21T11:53

россия

жилье

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долгострой

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МОСКВА, 21 сен - РИА Недвижимость. Силами российских регионов с начала 2022 года достроены и введены в эксплуатацию 103 дома-долгостроя – всего в них квартиры получат 10,4 тысячи дольщиков, сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев.Он напомнил, что регионы вправе использовать для восстановления прав пострадавших дольщиков различные механизмы. Среди них предоставление компенсационного жилья, выплата компенсаций, завершение строительства с привлечением инвестора.По его словам, самым крупным среди достроенных в третьем квартале проблемных объектов стал дом в микрорайоне "Елецкий" на 513 дольщиков в Липецке. В целом в домах, введенных регионами с начала года, квартиры получат 10,4 тысячи дольщиков. Данные объекты расположены в Липецкой, Кировской, Саратовской, Ростовской, Ивановской, Волгоградской областях, Башкортостане, Севастополе, Красноярском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ханты-Мансийском округе.Как отметил главный управляющий ФРТ, в настоящее время в реестре проблемных (ЕРПО) остаются 676 объектов, по которым права граждан должны быть восстановлены силами регионов.При этом международные санкции и связанные с ними ограничения не оказали сильного влияния на ход работ по достройке проблемных объектов. "Глобально мы проблему с подрядчиками не видим. В то же время есть некоторые проблемы по проектам, где было предусмотрено импортное оборудование, например, насосы на котельных, горелки или другая автоматика. В этих случаях мы оперативно меняем оборудование и находим отечественные аналоги", - пояснил Тимофеев.Он уточнил, что в результате происходит перепроектирование ряда узлов объектов, возникают изменения по срокам выполнения строительно-монтажных работ, но сдвиги получаются небольшие.При этом по решениям, принятым наблюдательным советом фонда, жилье получили 2,9 тысячи человек, компенсацию - 14,2 тысячи дольщиков. Права еще 13,8 тысячи человек восстановили за счет привлечения нового инвестора, предоставления компенсационных квартир и выплат. Всего в 2022 году фонд планирует восстановить права 47 тысяч пострадавших дольщиков.Также Тимофеев подчеркнул, что у фонда есть все необходимые инструменты для выполнения задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по решению всех проблем обманутых дольщиков до конца 2023 года.

https://realty.ria.ru/20220916/neboskreb-1817377381.html

https://realty.ria.ru/20220906/eskrou-1814062348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Колчин

россия, жилье, регионы, долгострой