https://ria.ru/20220921/reforma-1818308792.html

Премьер Японии выступил за реформу ООН

Премьер Японии выступил за реформу ООН - РИА Новости, 21.09.2022

Премьер Японии выступил за реформу ООН

Премьер-министр Японии Фумио Кисида с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН выступил за реформу СБ ООН и за укрепление функций организации. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T03:54

2022-09-21T03:54

2022-09-21T04:17

в мире

фумио кисида

япония

оон

совет безопасности оон

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ТОКИО, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН выступил за реформу СБ ООН и за укрепление функций организации.Он ознакомил ассамблею с подходом Японии к вопросу о сохранении принципов ООН."Для того чтобы вернуться к философии и принципам ООН, необходима реформа ООН, включая реформу Совета Безопасности, а также укрепление функций ООН, включая принцип нераспространения ядерного оружия", - сказал Кисида.В качестве второго принципа Кисида назвал "осуществление ООН продвижения концепции верховенства закона в международном сообществе". Третьим принципом он назвал "обеспечение безопасности человека в новой эпохе".Он призвал не только к "обсуждению ради обсуждения о реформе СБ ООН", который, по его словам, показывает свою нефункциональность, но и "к действиям, направленным на реформу"."Среди непостоянных членов СБ ООН есть страны, которые проявляют желание реформировать (Совбез организации). Без переговоров нет реформы. Необходимо начать переговоры о формулировках", - сказал Кисида.Кисида прибыл в Нью-Йорк с опозданием на сутки из-за тайфуна "Нанмадол", обрушившегося на Японию в конце прошлой – начале этой недели. На полях недели высокого уровня он проведет ряд двусторонних встреч. В числе прочих должна состояться его встреча с новым премьер-министром Британии Лиз Трасс. Визит проходит до 22 сентября.Неделя высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке 20-26 сентября.

https://ria.ru/20220921/mir-1818303102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, фумио кисида, япония, оон, совет безопасности оон