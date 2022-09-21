https://ria.ru/20220921/referendumy-1818216330.html
Обращение Путина по поводу референдумов на освобожденных территориях
Обращение Путина по поводу референдумов на освобожденных территориях - РИА Новости, 21.09.2022
Обращение Путина по поводу референдумов на освобожденных территориях
Президент России Владимир Путин выступает с речью по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:00
2022-09-21T09:00
2022-09-21T09:04
политика
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818209547_0:24:601:362_1920x0_80_0_0_c1f163883e46101578a68da17ebdebde.jpg
Президент России Владимир Путин выступает с речью по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818209547_42:0:557:386_1920x0_80_0_0_7be75922b429f3f4d1ac7deb1f622749.jpg
LIVE: Выступление Путина по поводу референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях
LIVE: Выступление Путина по поводу референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях
2022-09-21T09:00
true
PT14M21S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, видео
Политика, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Обращение Путина по поводу референдумов на освобожденных территориях
Президент России Владимир Путин выступает с речью по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
2022-09-21T09:00
true
PT14M21S
09:00 21.09.2022 (обновлено: 09:04 21.09.2022)
Обращение Путина по поводу референдумов на освобожденных территориях
Президент России Владимир Путин выступает с речью по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
ПолитикаВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область