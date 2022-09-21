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Обращение Путина по поводу референдумов на освобожденных территориях

Обращение Путина по поводу референдумов на освобожденных территориях - РИА Новости, 21.09.2022

Обращение Путина по поводу референдумов на освобожденных территориях

Президент России Владимир Путин выступает с речью по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:00

2022-09-21T09:00

2022-09-21T09:04

политика

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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Президент России Владимир Путин выступает с речью по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Выступление Путина по поводу референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях LIVE: Выступление Путина по поводу референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях 2022-09-21T09:00 true PT14M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, видео