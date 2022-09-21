Рейтинг@Mail.ru
Обращение Путина по поводу референдумов на освобожденных территориях - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818216330.html
Обращение Путина по поводу референдумов на освобожденных территориях
Обращение Путина по поводу референдумов на освобожденных территориях - РИА Новости, 21.09.2022
Обращение Путина по поводу референдумов на освобожденных территориях
Президент России Владимир Путин выступает с речью по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:00
2022-09-21T09:04
политика
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818209547_0:24:601:362_1920x0_80_0_0_c1f163883e46101578a68da17ebdebde.jpg
Президент России Владимир Путин выступает с речью по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Выступление Путина по поводу референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях
LIVE: Выступление Путина по поводу референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях
2022-09-21T09:00
true
PT14M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818209547_42:0:557:386_1920x0_80_0_0_7be75922b429f3f4d1ac7deb1f622749.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, видео
Политика, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Обращение Путина по поводу референдумов на освобожденных территориях
Президент России Владимир Путин выступает с речью по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
2022-09-21T09:00
true
PT14M21S
09:00 21.09.2022 (обновлено: 09:04 21.09.2022)
 

Обращение Путина по поводу референдумов на освобожденных территориях

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин выступает с речью по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала