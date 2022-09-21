Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье во время референдума не будут работать школы и детсады - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/referendum-1818565045.html
В Запорожье во время референдума не будут работать школы и детсады
В Запорожье во время референдума не будут работать школы и детсады - РИА Новости, 21.09.2022
В Запорожье во время референдума не будут работать школы и детсады
Выходные объявлены во всех школах, колледжах и детсадах Запорожской области с 22 по 27 сентября в связи с мерами безопасности, сообщил глава администрации... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T22:41
2022-09-21T22:41
евгений балицкий
запорожская область
россия
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815572010_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_0dcfcf007d116924bea8c81c5bce1900.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Выходные объявлены во всех школах, колледжах и детсадах Запорожской области с 22 по 27 сентября в связи с мерами безопасности, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."В связи с необходимыми мерами безопасности на время проведения референдума с 22 по 27 сентября во всех учреждениях образования Запорожской области объявляются выходные дни для воспитанников детских садов, учащихся школ, средне специальных и высших учебных заведений", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.Учеба и работа детских садов возобновится 28 сентября, добавил он.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу сообщил, что обратился к президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность вхождения региона в состав РФ, если соответствующее решение будет принято на предстоящем референдуме.
https://ria.ru/20220921/referendum-1818542479.html
запорожская область
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815572010_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_bd01cb7072b27a3a8d82c4b28af659a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений балицкий, запорожская область, россия, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях
Евгений Балицкий, Запорожская область, Россия, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях
22:41 21.09.2022
 
В Запорожье во время референдума не будут работать школы и детсады

Глава Запорожской ВГА Балицкий: на время референдума остановят работу школ и детсадов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота волонтерского штаба "Мы вместе с Россией" в Мелитополе
Работа волонтерского штаба Мы вместе с Россией в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа волонтерского штаба "Мы вместе с Россией" в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Выходные объявлены во всех школах, колледжах и детсадах Запорожской области с 22 по 27 сентября в связи с мерами безопасности, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"В связи с необходимыми мерами безопасности на время проведения референдума с 22 по 27 сентября во всех учреждениях образования Запорожской области объявляются выходные дни для воспитанников детских садов, учащихся школ, средне специальных и высших учебных заведений", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
Учеба и работа детских садов возобновится 28 сентября, добавил он.
Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу сообщил, что обратился к президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность вхождения региона в состав РФ, если соответствующее решение будет принято на предстоящем референдуме.
Баннер в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
20:48
Запорожье не планирует объединения с соседними областями после референдума
 
Евгений БалицкийЗапорожская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала