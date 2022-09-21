https://ria.ru/20220921/referendum-1818565045.html

В Запорожье во время референдума не будут работать школы и детсады

В Запорожье во время референдума не будут работать школы и детсады - РИА Новости, 21.09.2022

В Запорожье во время референдума не будут работать школы и детсады

Выходные объявлены во всех школах, колледжах и детсадах Запорожской области с 22 по 27 сентября в связи с мерами безопасности, сообщил глава администрации... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T22:41

2022-09-21T22:41

2022-09-21T22:41

евгений балицкий

запорожская область

россия

луганская народная республика

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Выходные объявлены во всех школах, колледжах и детсадах Запорожской области с 22 по 27 сентября в связи с мерами безопасности, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."В связи с необходимыми мерами безопасности на время проведения референдума с 22 по 27 сентября во всех учреждениях образования Запорожской области объявляются выходные дни для воспитанников детских садов, учащихся школ, средне специальных и высших учебных заведений", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.Учеба и работа детских садов возобновится 28 сентября, добавил он.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу сообщил, что обратился к президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность вхождения региона в состав РФ, если соответствующее решение будет принято на предстоящем референдуме.

https://ria.ru/20220921/referendum-1818542479.html

запорожская область

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

евгений балицкий, запорожская область, россия, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях