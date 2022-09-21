https://ria.ru/20220921/referendum-1818542479.html

Запорожье не планирует объединения с соседними областями после референдума

Запорожье не планирует объединения с соседними областями после референдума - РИА Новости, 21.09.2022

Запорожье не планирует объединения с соседними областями после референдума

Объединение Запорожской области с соседними при вхождении региона в РФ не планируется, область исторически самодостаточна, заявил член главного совета... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T20:48

2022-09-21T20:48

2022-09-21T20:48

владимир рогов

запорожская область

россия

запорожье

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Объединение Запорожской области с соседними при вхождении региона в РФ не планируется, область исторически самодостаточна, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Нет (не планируется объединение - ред). Запорожская область исторически более чем самодостаточна. Мало того, при том что освобождено около трех четвертей территории, сегодня она по своим размерам больше многих российских регионов, так же как и по численности населения. Когда будет освобождено Запорожье (город), это станет регионом выше среднего по российским меркам - по населению и экономическому потенциалу, и территории", - сказал Рогов в эфире РБК.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу сообщил, что обратился к президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность вхождения региона в состав РФ, если соответствующее решение будет принято на предстоящем референдуме.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220921/nezavisimost-1818538876.html

запорожская область

россия

запорожье

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владимир рогов, запорожская область, россия, запорожье, евгений балицкий