https://ria.ru/20220921/referendum-1818526859.html

Глава Снигиревки заявил, что жители воодушевлены скорым референдумом

Глава Снигиревки заявил, что жители воодушевлены скорым референдумом - РИА Новости, 21.09.2022

Глава Снигиревки заявил, что жители воодушевлены скорым референдумом

Жители Снигиревки воодушевлены скорым референдумом, рассказал РИА Новости глава города Снигиревка Юрий Барбашов. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T19:27

2022-09-21T19:27

2022-09-21T19:27

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СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 21 сен - РИА Новости. Жители Снигиревки воодушевлены скорым референдумом, рассказал РИА Новости глава города Снигиревка Юрий Барбашов."Сейчас наше население воодушевлено, воодушевлено тем, что появилась возможность стать наконец гражданами действительно государства, а не некой структуры, которая под него мимикрирует, государства мощного, уважаемого, суверенного, которое действует в соответствии с чаяньями своего населения, а не какого-то заокеанского дяди", - сказал Барбашов.Так же он напомнил, что 16 марта 2014 года в Николаевской области проходил пробный референдум в виде публичного опроса о присоединении к России, ответ жителей Николаева и области, которые участвовали в опросе, был положительный."Правительство стран Европы наносит ущерб своему населению в угоду интересам США, точно так же, как и правительство Украины. Вырваться из этого мрака, вырваться из управления транснациональных корпораций, из-под управления Демократической партии США, единственная возможность - это вернуться в состав Российской Федерации, и конечно же определенный правовой статус как гражданина России очень привлекателен, и очень долго эти "ворота" для жителей Украины были не очень сильно приоткрыты, а сейчас они распахнуты настежь, и этой возможностью, я уверен, большая часть населения воспользуется", - сказал глава Снигиревки.

https://ria.ru/20220921/referendum-1818519164.html

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