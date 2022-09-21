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В ДНР утвердили форму и текст бюллетеней для референдума - РИА Новости, 21.09.2022
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В ДНР утвердили форму и текст бюллетеней для референдума
В ДНР утвердили форму и текст бюллетеней для референдума - РИА Новости, 21.09.2022
В ДНР утвердили форму и текст бюллетеней для референдума
Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики утвердила текст и форму бюллетеня для референдума о вхождении в состав России, заявил в среду... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:59
2022-09-21T20:48
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цик днр
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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики утвердила текст и форму бюллетеня для референдума о вхождении в состав России, заявил в среду председатель ЦИК Владимир Высоцкий.В ЦИК также решили использовать сейф-пакеты для бюллетеней. Кроме того, комиссия единогласно поддержала инициативу о выплатах и вознаграждениях сотрудникам, проводящим референдум.Ранее форму и текст бюллетеней для голосования утвердили в Херсонской и Запорожской областях. Там уточнили, что вопрос будет один: о выходе регионов из состава Украины, образовании самостоятельного государства и его присоединении к России. Бюллетени составят на двух языках — русском и украинском. Накануне власти Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдум о присоединении к России. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.С предложением к руководству регионов провести референдумы местные общественники обратились в начале недели. Они подчеркнули, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.Президент России Владимир Путин в своем обращении отметил, что Москва поддержит выбор жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и сделает все для обеспечения безопасности референдумов.
https://ria.ru/20220921/byulleteni-1818481276.html
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Референдум, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, В мире, Донецкая Народная Республика, ЦИК ДНР, ДНР, Россия
18:59 21.09.2022 (обновлено: 20:48 21.09.2022)
 
В ДНР утвердили форму и текст бюллетеней для референдума

ЦИК ДНР утвердил форму и текст бюллетеней для референдума о вхождении в состав России

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики утвердила текст и форму бюллетеня для референдума о вхождении в состав России, заявил в среду председатель ЦИК Владимир Высоцкий.

"В раздаточных материалах у вас есть форма и текст бюллетеня для голосования. Бюллетень изготавливается типографским способом и содержит степени защиты", — сказал он.

В ЦИК также решили использовать сейф-пакеты для бюллетеней. Кроме того, комиссия единогласно поддержала инициативу о выплатах и вознаграждениях сотрудникам, проводящим референдум.
Ранее форму и текст бюллетеней для голосования утвердили в Херсонской и Запорожской областях. Там уточнили, что вопрос будет один: о выходе регионов из состава Украины, образовании самостоятельного государства и его присоединении к России. Бюллетени составят на двух языках — русском и украинском.
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С предложением к руководству регионов провести референдумы местные общественники обратились в начале недели. Они подчеркнули, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.
Президент России Владимир Путин в своем обращении отметил, что Москва поддержит выбор жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и сделает все для обеспечения безопасности референдумов.
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