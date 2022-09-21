https://ria.ru/20220921/referendum-1818519164.html

В ДНР утвердили форму и текст бюллетеней для референдума

В ДНР утвердили форму и текст бюллетеней для референдума - РИА Новости, 21.09.2022

В ДНР утвердили форму и текст бюллетеней для референдума

Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики утвердила текст и форму бюллетеня для референдума о вхождении в состав России, заявил в среду... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:59

2022-09-21T18:59

2022-09-21T20:48

референдум

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

в мире

донецкая народная республика

цик днр

днр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_0:48:3073:1777_1920x0_80_0_0_8f259d660278880172281656aa44430e.jpg

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики утвердила текст и форму бюллетеня для референдума о вхождении в состав России, заявил в среду председатель ЦИК Владимир Высоцкий.В ЦИК также решили использовать сейф-пакеты для бюллетеней. Кроме того, комиссия единогласно поддержала инициативу о выплатах и вознаграждениях сотрудникам, проводящим референдум.Ранее форму и текст бюллетеней для голосования утвердили в Херсонской и Запорожской областях. Там уточнили, что вопрос будет один: о выходе регионов из состава Украины, образовании самостоятельного государства и его присоединении к России. Бюллетени составят на двух языках — русском и украинском. Накануне власти Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдум о присоединении к России. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.С предложением к руководству регионов провести референдумы местные общественники обратились в начале недели. Они подчеркнули, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.Президент России Владимир Путин в своем обращении отметил, что Москва поддержит выбор жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и сделает все для обеспечения безопасности референдумов.

https://ria.ru/20220921/byulleteni-1818481276.html

https://ria.ru/20220921/ukraina-1818500150.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

референдум, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, в мире, донецкая народная республика, цик днр, днр, россия