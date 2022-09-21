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Балицкий заявил о готовности Запорожской области к референдуму - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/referendum-1818501016.html
Балицкий заявил о готовности Запорожской области к референдуму
Балицкий заявил о готовности Запорожской области к референдуму - РИА Новости, 21.09.2022
Балицкий заявил о готовности Запорожской области к референдуму
В Запорожской области все готово к проведению референдума о вхождении в состав РФ, заявил журналистам глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:04
2022-09-21T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
евгений балицкий
запорожская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
луганская народная республика
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. В Запорожской области все готово к проведению референдума о вхождении в состав РФ, заявил журналистам глава администрации региона Евгений Балицкий.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября."Сегодня закончили все подготовительные процедуры. С завтрашнего дня, с вечера, приступают к своей работе избирательные комиссии, и в пятницу мы открываемся для жителей освобождённой от нацистов Запорожской области", - сказал Балицкий."Все, что необходимо было сделать с точки зрения администрации, - все команды розданы, документация вся подготовлена, бюллетени есть, люди все на местах. Мы готовы к тому, чтобы запорожцы проявили себя, показали свое отношение к происходящим событиям и к своему будущему. Российская Федерация, лично президент России Владимир Путин дали нам огромный карт-бланш. Мы воспользуемся им. Мы хотим жить мирно и спокойно - в большой своей родине", - заключил глава администрации Запорожской области.Президент РФ Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
https://ria.ru/20220921/byulleteni-1818481276.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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Глава региона Балицкий рассказывает о подготовке Запорожской области к референдуму
Глава региона Балицкий рассказывает о подготовке Запорожской области к референдуму
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в мире, владимир путин, евгений балицкий, запорожская область, россия, референдумы на освобожденных территориях, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Евгений Балицкий, Запорожская область, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Луганская Народная Республика
18:04 21.09.2022 (обновлено: 18:33 21.09.2022)
 
Балицкий заявил о готовности Запорожской области к референдуму

Балицкий заявил, что Запорожская область готова к проведению референдума

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. В Запорожской области все готово к проведению референдума о вхождении в состав РФ, заявил журналистам глава администрации региона Евгений Балицкий.
Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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В Херсонской области подготовили около 750 тысяч бюллетеней для референдума
"Сегодня закончили все подготовительные процедуры. С завтрашнего дня, с вечера, приступают к своей работе избирательные комиссии, и в пятницу мы открываемся для жителей освобождённой от нацистов Запорожской области", - сказал Балицкий.
"Все, что необходимо было сделать с точки зрения администрации, - все команды розданы, документация вся подготовлена, бюллетени есть, люди все на местах. Мы готовы к тому, чтобы запорожцы проявили себя, показали свое отношение к происходящим событиям и к своему будущему. Российская Федерация, лично президент России Владимир Путин дали нам огромный карт-бланш. Мы воспользуемся им. Мы хотим жить мирно и спокойно - в большой своей родине", - заключил глава администрации Запорожской области.
Президент РФ Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЕвгений БалицкийЗапорожская областьРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхЛуганская Народная Республика
 
 
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