https://ria.ru/20220921/razvedchik-1818448252.html
Разведчик рассказал, что США снабжают оружием боевиков в Сирии и на Украине
Разведчик рассказал, что США снабжают оружием боевиков в Сирии и на Украине - РИА Новости, 21.09.2022
Разведчик рассказал, что США снабжают оружием боевиков в Сирии и на Украине
США снабжают боевиков оружием и медикаментами как в Сирии, так и на Украине, рассказали РИА Новости бойцы одного из разведывательных подразделений ВС РФ,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:39
2022-09-21T15:39
2022-09-21T15:39
специальная военная операция на украине
сергей лавров
владимир путин
украина
россия
нато
вооруженные силы рф
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cda85873d19e2c7adc97421da3ca0f2.jpg
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. США снабжают боевиков оружием и медикаментами как в Сирии, так и на Украине, рассказали РИА Новости бойцы одного из разведывательных подразделений ВС РФ, воюющих в Донбассе."То же самое, что и там, по-моему, получается. Я вот смотрел, присутствовал сам. Тоже американское обеспечение все идет", - сказал боец с позывным "Алтай" во время поездки на передний край угледарского участка фронта, где отмечается усиление активности украинских войск.Собеседник агентства и его сослуживцы рассказали о сходстве поставок вооружения, медикаментов, электроники и посетовали на политику США, которая, по их словам, препятствует урегулированию конфликтов. По словам одного из разведчиков, при отсутствии поддержки боевиков нацизм на Украине бы уже искоренили и люди жили бы мирно. "И мы бы давно уже к своим семьям вернулись, которые нас ждут", - сказал он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220920/drony-kamikadze-1818289638.html
https://ria.ru/20220920/vuchich-1818287716.html
украина
россия
донбасс
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321438_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dc91cce93f1fb7e50d402d2645988b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, владимир путин, украина, россия, нато, вооруженные силы рф, донбасс, сирия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Владимир Путин, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Сирия
Разведчик рассказал, что США снабжают оружием боевиков в Сирии и на Украине
Разведчик ВС России: США снабжают оружием и медикаментами боевиков в Сирии и на Украине
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. США снабжают боевиков оружием и медикаментами как в Сирии, так и на Украине, рассказали РИА Новости бойцы одного из разведывательных подразделений ВС РФ, воюющих в Донбассе.
"То же самое, что и там, по-моему, получается. Я вот смотрел, присутствовал сам. Тоже американское обеспечение все идет", - сказал боец с позывным "Алтай" во время поездки на передний край угледарского участка фронта, где отмечается усиление активности украинских войск.
Собеседник агентства и его сослуживцы рассказали о сходстве поставок вооружения, медикаментов, электроники и посетовали на политику США, которая, по их словам, препятствует урегулированию конфликтов. По словам одного из разведчиков, при отсутствии поддержки боевиков нацизм на Украине бы уже искоренили и люди жили бы мирно. "И мы бы давно уже к своим семьям вернулись, которые нас ждут", - сказал он.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.