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В Забайкалье заявили о сохранении рабочих мест за частично мобилизованными

В Забайкалье заявили о сохранении рабочих мест за частично мобилизованными - РИА Новости, 21.09.2022

В Забайкалье заявили о сохранении рабочих мест за частично мобилизованными

Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко, комментируя объявленную частичную мобилизацию в России, заявил, что мобилизованным на время... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:46

2022-09-21T16:46

2022-09-21T16:46

россия

забайкальский край

владимир путин

александр костенко

частичная мобилизация в россии

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ЧИТА, 21 сен - РИА Новости. Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко, комментируя объявленную частичную мобилизацию в России, заявил, что мобилизованным на время службы сохранят рабочие места, сообщили в пресс-службе правительства региона.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.Он разъяснил, что частичная мобилизация коснётся только опытных, обученных, взрослых резервистов. Уточняется, что после мобилизации, предварительной подготовки и боевого слаживания новые части будут в первую очередь защищать уже освобожденные территории.Костенко обратил внимание на то, что призванные по частичной мобилизации будут пользоваться всеми льготами и выплатами, причитающимися для добровольцев, военнослужащих по контракту, участвующих в спецоперации.

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россия

забайкальский край

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россия, забайкальский край, владимир путин, александр костенко, частичная мобилизация в россии