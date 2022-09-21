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В Забайкалье заявили о сохранении рабочих мест за частично мобилизованными - РИА Новости, 21.09.2022
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В Забайкалье заявили о сохранении рабочих мест за частично мобилизованными
В Забайкалье заявили о сохранении рабочих мест за частично мобилизованными - РИА Новости, 21.09.2022
В Забайкалье заявили о сохранении рабочих мест за частично мобилизованными
Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко, комментируя объявленную частичную мобилизацию в России, заявил, что мобилизованным на время... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:46
2022-09-21T16:46
россия
забайкальский край
владимир путин
александр костенко
частичная мобилизация в россии
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ЧИТА, 21 сен - РИА Новости. Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко, комментируя объявленную частичную мобилизацию в России, заявил, что мобилизованным на время службы сохранят рабочие места, сообщили в пресс-службе правительства региона.Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.Он разъяснил, что частичная мобилизация коснётся только опытных, обученных, взрослых резервистов. Уточняется, что после мобилизации, предварительной подготовки и боевого слаживания новые части будут в первую очередь защищать уже освобожденные территории.Костенко обратил внимание на то, что призванные по частичной мобилизации будут пользоваться всеми льготами и выплатами, причитающимися для добровольцев, военнослужащих по контракту, участвующих в спецоперации.
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россия, забайкальский край, владимир путин, александр костенко, частичная мобилизация в россии
Россия, Забайкальский край, Владимир Путин, Александр Костенко, Частичная мобилизация в России
16:46 21.09.2022
 
В Забайкалье заявили о сохранении рабочих мест за частично мобилизованными

Замгубернатора Забайкалья Костенко: за частично мобилизованными сохранят рабочие места

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкВид на город Чита, Забайкальский край
Вид на город Чита, Забайкальский край - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Вид на город Чита, Забайкальский край. Архивное фото
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ЧИТА, 21 сен - РИА Новости. Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко, комментируя объявленную частичную мобилизацию в России, заявил, что мобилизованным на время службы сохранят рабочие места, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
"По льготам, в частности, они будут приравнены к ветеранам боевых действий, а на время службы за мобилизованными будут сохранены рабочие места. Как человек, служивший в армии, я считаю, что принятые меры своевременны, а защита родины от нацистов была и будет благородным, настоящим делом", - цитирует пресс-служба слова Костенко.
Он разъяснил, что частичная мобилизация коснётся только опытных, обученных, взрослых резервистов. Уточняется, что после мобилизации, предварительной подготовки и боевого слаживания новые части будут в первую очередь защищать уже освобожденные территории.
Костенко обратил внимание на то, что призванные по частичной мобилизации будут пользоваться всеми льготами и выплатами, причитающимися для добровольцев, военнослужащих по контракту, участвующих в спецоперации.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
16:21
Нилов ответил на вопрос о трудовых гарантиях для частично мобилизованных
 
РоссияЗабайкальский крайВладимир ПутинАлександр КостенкоЧастичная мобилизация в России
 
 
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