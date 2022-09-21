Рейтинг@Mail.ru
Никто не сможет разрушить традиционные ценности России, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/putin-1818505541.html
Никто не сможет разрушить традиционные ценности России, заявил Путин
Никто не сможет разрушить традиционные ценности России, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Никто не сможет разрушить традиционные ценности России, заявил Путин
Российские ценности, такие как верность правде и справедливости, милосердие и сострадание, невозможно разрушить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:22
2022-09-21T18:22
владимир путин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808322038_0:375:2963:2042_1920x0_80_0_0_8cf07bd3098a278d1ddd07db8892e1af.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Российские ценности, такие как верность правде и справедливости, милосердие и сострадание, невозможно разрушить, заявил президент РФ Владимир Путин."Никто и никогда не способен запретить или отменить нашу уникальную цивилизацию и богатейшую культуру. Так же, как невозможно пошатнуть и тем более разрушить те ценности, которые объединяют российское общество, делают нас одним большим единым народом", - сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.Президент рассказал, что это за ценности."Это верность правде и справедливости, уважение к семье, любовь к детям, это прочная основа традиционных ценностей. Таких, как милосердие, сострадание и взаимовыручка, готовность добиваться благополучия не для себя одного, а для всех - для всей страны, для всей России", - объяснил глава государства.
https://ria.ru/20220921/patriotizm-1818503913.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808322038_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97b2cee3990fb39855531bd20355c65c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
18:22 21.09.2022
 
Никто не сможет разрушить традиционные ценности России, заявил Путин

Путин: невозможно разрушить такие ценности России, как милосердие и справедливость

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Российские ценности, такие как верность правде и справедливости, милосердие и сострадание, невозможно разрушить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Никто и никогда не способен запретить или отменить нашу уникальную цивилизацию и богатейшую культуру. Так же, как невозможно пошатнуть и тем более разрушить те ценности, которые объединяют российское общество, делают нас одним большим единым народом", - сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.
Президент рассказал, что это за ценности.
"Это верность правде и справедливости, уважение к семье, любовь к детям, это прочная основа традиционных ценностей. Таких, как милосердие, сострадание и взаимовыручка, готовность добиваться благополучия не для себя одного, а для всех - для всей страны, для всей России", - объяснил глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
18:16
Путин назвал патриотизм сутью природы российского народа
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала