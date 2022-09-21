https://ria.ru/20220921/putin-1818505541.html
Никто не сможет разрушить традиционные ценности России, заявил Путин
Никто не сможет разрушить традиционные ценности России, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Никто не сможет разрушить традиционные ценности России, заявил Путин
Российские ценности, такие как верность правде и справедливости, милосердие и сострадание, невозможно разрушить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:22
2022-09-21T18:22
2022-09-21T18:22
владимир путин
россия
общество
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Российские ценности, такие как верность правде и справедливости, милосердие и сострадание, невозможно разрушить, заявил президент РФ Владимир Путин."Никто и никогда не способен запретить или отменить нашу уникальную цивилизацию и богатейшую культуру. Так же, как невозможно пошатнуть и тем более разрушить те ценности, которые объединяют российское общество, делают нас одним большим единым народом", - сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.Президент рассказал, что это за ценности."Это верность правде и справедливости, уважение к семье, любовь к детям, это прочная основа традиционных ценностей. Таких, как милосердие, сострадание и взаимовыручка, готовность добиваться благополучия не для себя одного, а для всех - для всей страны, для всей России", - объяснил глава государства.
https://ria.ru/20220921/patriotizm-1818503913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Никто не сможет разрушить традиционные ценности России, заявил Путин
Путин: невозможно разрушить такие ценности России, как милосердие и справедливость
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Российские ценности, такие как верность правде и справедливости, милосердие и сострадание, невозможно разрушить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Никто и никогда не способен запретить или отменить нашу уникальную цивилизацию и богатейшую культуру. Так же, как невозможно пошатнуть и тем более разрушить те ценности, которые объединяют российское общество, делают нас одним большим единым народом", - сказал Путин
на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.
Президент рассказал, что это за ценности.
"Это верность правде и справедливости, уважение к семье, любовь к детям, это прочная основа традиционных ценностей. Таких, как милосердие, сострадание и взаимовыручка, готовность добиваться благополучия не для себя одного, а для всех - для всей страны, для всей России", - объяснил глава государства.