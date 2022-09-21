https://ria.ru/20220921/putin-1818505541.html

Никто не сможет разрушить традиционные ценности России, заявил Путин

Никто не сможет разрушить традиционные ценности России, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Никто не сможет разрушить традиционные ценности России, заявил Путин

Российские ценности, такие как верность правде и справедливости, милосердие и сострадание, невозможно разрушить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:22

2022-09-21T18:22

2022-09-21T18:22

владимир путин

россия

общество

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Российские ценности, такие как верность правде и справедливости, милосердие и сострадание, невозможно разрушить, заявил президент РФ Владимир Путин."Никто и никогда не способен запретить или отменить нашу уникальную цивилизацию и богатейшую культуру. Так же, как невозможно пошатнуть и тем более разрушить те ценности, которые объединяют российское общество, делают нас одним большим единым народом", - сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.Президент рассказал, что это за ценности."Это верность правде и справедливости, уважение к семье, любовь к детям, это прочная основа традиционных ценностей. Таких, как милосердие, сострадание и взаимовыручка, готовность добиваться благополучия не для себя одного, а для всех - для всей страны, для всей России", - объяснил глава государства.

https://ria.ru/20220921/patriotizm-1818503913.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество