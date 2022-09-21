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Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
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Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой, заявил Путин
Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой, заявил Путин
Не так много времени прошло, чтобы давать оценку работе Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Николая II, но они, в том числе, сделали Россию великой державой,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:59
2022-09-21T18:11
россия
владимир путин
иосиф сталин (джугашвили)
николай ii
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Не так много времени прошло, чтобы давать оценку работе Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Николая II, но они, в том числе, сделали Россию великой державой, заявил президент РФ Владимир Путин. "Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена как Николай II, Ленин Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения, прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры",- сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.Он добавил, что все эти люди сделали Россию великой державой."Но все они - государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а самое главное, весь наш народ - сделали Россию великой мировой державой, определили ее судьбу", - отметил глава государства.
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россия, владимир путин, иосиф сталин (джугашвили), николай ii, владимир ленин (владимир ульянов)
Россия, Владимир Путин, Иосиф Сталин (Джугашвили), Николай II, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
17:59 21.09.2022 (обновлено: 18:11 21.09.2022)
 
Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой, заявил Путин

Президент России Путин: Ленин, Сталин и Николай Второй сделали Россию великой державой

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Не так много времени прошло, чтобы давать оценку работе Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Николая II, но они, в том числе, сделали Россию великой державой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена как Николай II, Ленин Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения, прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры",- сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.
Он добавил, что все эти люди сделали Россию великой державой.
"Но все они - государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а самое главное, весь наш народ - сделали Россию великой мировой державой, определили ее судьбу", - отметил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
17:57
Путин заявил, что на каждом лежит ответственность за Россию
 
РоссияВладимир ПутинИосиф Сталин (Джугашвили)Николай IIВладимир Ленин (Владимир Ульянов)
 
 
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