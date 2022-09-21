https://ria.ru/20220921/putin-1818499127.html

Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой, заявил Путин

Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой, заявил Путин

Не так много времени прошло, чтобы давать оценку работе Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Николая II, но они, в том числе, сделали Россию великой державой,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:59

2022-09-21T17:59

2022-09-21T18:11

россия

владимир путин

иосиф сталин (джугашвили)

николай ii

владимир ленин (владимир ульянов)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Не так много времени прошло, чтобы давать оценку работе Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Николая II, но они, в том числе, сделали Россию великой державой, заявил президент РФ Владимир Путин. "Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена как Николай II, Ленин Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения, прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры",- сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.Он добавил, что все эти люди сделали Россию великой державой."Но все они - государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а самое главное, весь наш народ - сделали Россию великой мировой державой, определили ее судьбу", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20220921/otvetstvennost-1818498346.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, иосиф сталин (джугашвили), николай ii, владимир ленин (владимир ульянов)