https://ria.ru/20220921/putin-1818499127.html
Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой, заявил Путин
Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой, заявил Путин
Не так много времени прошло, чтобы давать оценку работе Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Николая II, но они, в том числе, сделали Россию великой державой,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:59
2022-09-21T17:59
2022-09-21T18:11
россия
владимир путин
иосиф сталин (джугашвили)
николай ii
владимир ленин (владимир ульянов)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Не так много времени прошло, чтобы давать оценку работе Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Николая II, но они, в том числе, сделали Россию великой державой, заявил президент РФ Владимир Путин. "Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена как Николай II, Ленин Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения, прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры",- сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.Он добавил, что все эти люди сделали Россию великой державой."Но все они - государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, ученые, подвижники и святые, а самое главное, весь наш народ - сделали Россию великой мировой державой, определили ее судьбу", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20220921/otvetstvennost-1818498346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, иосиф сталин (джугашвили), николай ii, владимир ленин (владимир ульянов)
Россия, Владимир Путин, Иосиф Сталин (Джугашвили), Николай II, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
17:59 21.09.2022 (обновлено: 18:11 21.09.2022)
Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой, заявил Путин
Президент России Путин: Ленин, Сталин и Николай Второй сделали Россию великой державой