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Песков считает, что Путин не будет следить за речью Байдена в ООН - РИА Новости, 21.09.2022
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Песков считает, что Путин не будет следить за речью Байдена в ООН
Песков считает, что Путин не будет следить за речью Байдена в ООН - РИА Новости, 21.09.2022
Песков считает, что Путин не будет следить за речью Байдена в ООН
В Кремле на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин следить за выступлением президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН, напомнили, что глава... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:57
2022-09-21T17:57
в мире
владимир путин
сша
россия
великий новгород
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В Кремле на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин следить за выступлением президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН, напомнили, что глава государства сегодня находится с рабочей поездкой в Великом Новгороде."Путин работает в Великом Новгороде", - сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. По его мнению, не стоит ожидать, что президент все бросит и будет смотреть телевизор.Выступление Байдена на Генеральной Ассамблее ООН состоится позднее в среду. Газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента США заявила, что Белый дом вносит срочную правку в связи с заявлениями Путина. До этого сообщалось, что президент США собирается говорить о реформе Совета Безопасности ООН, объявит о значительных инвестициях в глобальную продовольственную безопасность, осудит действия России на Украине и призовет мир продолжать им противостоять.
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в мире, владимир путин, сша, россия, великий новгород, оон, генеральная ассамблея оон, джо байден, дмитрий песков
В мире, Владимир Путин, США, Россия, Великий Новгород, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Джо Байден, Дмитрий Песков
17:57 21.09.2022
 
Песков считает, что Путин не будет следить за речью Байдена в ООН

Песков: Путин работает в Новгороде, не стоит ожидать, что он сядет смотреть телевизор

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В Кремле на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин следить за выступлением президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН, напомнили, что глава государства сегодня находится с рабочей поездкой в Великом Новгороде.
"Путин работает в Великом Новгороде", - сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. По его мнению, не стоит ожидать, что президент все бросит и будет смотреть телевизор.
Выступление Байдена на Генеральной Ассамблее ООН состоится позднее в среду. Газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента США заявила, что Белый дом вносит срочную правку в связи с заявлениями Путина. До этого сообщалось, что президент США собирается говорить о реформе Совета Безопасности ООН, объявит о значительных инвестициях в глобальную продовольственную безопасность, осудит действия России на Украине и призовет мир продолжать им противостоять.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
16:53
Белый дом скорректирует речь Байдена на Генассамблее ООН из-за речи Путина
 
В миреВладимир ПутинСШАРоссияВеликий НовгородООНГенеральная Ассамблея ООНДжо БайденДмитрий Песков
 
 
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