https://ria.ru/20220921/putin-1818498006.html
Песков считает, что Путин не будет следить за речью Байдена в ООН
Песков считает, что Путин не будет следить за речью Байдена в ООН - РИА Новости, 21.09.2022
Песков считает, что Путин не будет следить за речью Байдена в ООН
В Кремле на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин следить за выступлением президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН, напомнили, что глава... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:57
2022-09-21T17:57
2022-09-21T17:57
в мире
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В Кремле на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин следить за выступлением президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН, напомнили, что глава государства сегодня находится с рабочей поездкой в Великом Новгороде."Путин работает в Великом Новгороде", - сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. По его мнению, не стоит ожидать, что президент все бросит и будет смотреть телевизор.Выступление Байдена на Генеральной Ассамблее ООН состоится позднее в среду. Газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента США заявила, что Белый дом вносит срочную правку в связи с заявлениями Путина. До этого сообщалось, что президент США собирается говорить о реформе Совета Безопасности ООН, объявит о значительных инвестициях в глобальную продовольственную безопасность, осудит действия России на Украине и призовет мир продолжать им противостоять.
https://ria.ru/20220921/bayden-1818474502.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Песков считает, что Путин не будет следить за речью Байдена в ООН
Песков: Путин работает в Новгороде, не стоит ожидать, что он сядет смотреть телевизор