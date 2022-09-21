https://ria.ru/20220921/putin-1818498006.html

Песков считает, что Путин не будет следить за речью Байдена в ООН

Песков считает, что Путин не будет следить за речью Байдена в ООН - РИА Новости, 21.09.2022

Песков считает, что Путин не будет следить за речью Байдена в ООН

В Кремле на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин следить за выступлением президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН, напомнили, что глава... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:57

2022-09-21T17:57

2022-09-21T17:57

в мире

владимир путин

сша

россия

великий новгород

оон

генеральная ассамблея оон

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815041348_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_44d7d06a8fc5ca99437bd2e28ac955c6.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В Кремле на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин следить за выступлением президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН, напомнили, что глава государства сегодня находится с рабочей поездкой в Великом Новгороде."Путин работает в Великом Новгороде", - сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. По его мнению, не стоит ожидать, что президент все бросит и будет смотреть телевизор.Выступление Байдена на Генеральной Ассамблее ООН состоится позднее в среду. Газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента США заявила, что Белый дом вносит срочную правку в связи с заявлениями Путина. До этого сообщалось, что президент США собирается говорить о реформе Совета Безопасности ООН, объявит о значительных инвестициях в глобальную продовольственную безопасность, осудит действия России на Украине и призовет мир продолжать им противостоять.

https://ria.ru/20220921/bayden-1818474502.html

сша

россия

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир путин, сша, россия, великий новгород, оон, генеральная ассамблея оон, джо байден, дмитрий песков