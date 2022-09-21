https://ria.ru/20220921/putin-1818481015.html

Российские власти будут продвигать инженерное дело, заявил Путин

Российские власти будут продвигать инженерное дело, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Российские власти будут продвигать инженерное дело, заявил Путин

Российские власти будут продвигать инженерное дело, как в реальной плоскости, так и гуманитарной, тем самым поднимая престиж профессии, сообщил президент РФ... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:14

2022-09-21T17:14

2022-09-21T18:06

владимир путин

россия

общество

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Российские власти будут продвигать инженерное дело, как в реальной плоскости, так и гуманитарной, тем самым поднимая престиж профессии, сообщил президент РФ Владимир Путин."Это (престиж инженерной профессии - ред.) должно быть очевидно для всей страны. Займемся этими вопросами сразу с нескольких сторон - с реализации идей инженерных школ, будем добиваться результатов их работы и продвигать инженерное дело в реальной плоскости и гуманитарной, поднимая престиж инженерной профессии", - сказал он, подводя итоги встречи с представителями передовых инженерных школ.

https://ria.ru/20220921/putin-1818469189.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, общество