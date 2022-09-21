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Российские власти будут продвигать инженерное дело, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
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Российские власти будут продвигать инженерное дело, заявил Путин
Российские власти будут продвигать инженерное дело, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Российские власти будут продвигать инженерное дело, заявил Путин
Российские власти будут продвигать инженерное дело, как в реальной плоскости, так и гуманитарной, тем самым поднимая престиж профессии, сообщил президент РФ... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:14
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владимир путин
россия
общество
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Российские власти будут продвигать инженерное дело, как в реальной плоскости, так и гуманитарной, тем самым поднимая престиж профессии, сообщил президент РФ Владимир Путин."Это (престиж инженерной профессии - ред.) должно быть очевидно для всей страны. Займемся этими вопросами сразу с нескольких сторон - с реализации идей инженерных школ, будем добиваться результатов их работы и продвигать инженерное дело в реальной плоскости и гуманитарной, поднимая престиж инженерной профессии", - сказал он, подводя итоги встречи с представителями передовых инженерных школ.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
17:14 21.09.2022 (обновлено: 18:06 21.09.2022)
 
Российские власти будут продвигать инженерное дело, заявил Путин

Путин заявил, что власти будут продвигать инженерное дело, поднимая престиж профессии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Российские власти будут продвигать инженерное дело, как в реальной плоскости, так и гуманитарной, тем самым поднимая престиж профессии, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Это (престиж инженерной профессии - ред.) должно быть очевидно для всей страны. Займемся этими вопросами сразу с нескольких сторон - с реализации идей инженерных школ, будем добиваться результатов их работы и продвигать инженерное дело в реальной плоскости и гуманитарной, поднимая престиж инженерной профессии", - сказал он, подводя итоги встречи с представителями передовых инженерных школ.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
16:37
Путин согласился проработать закупку инженерным школам отечественного ПО
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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