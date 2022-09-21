https://ria.ru/20220921/putin-1818469189.html

Путин согласился проработать закупку инженерным школам отечественного ПО

Путин согласился проработать закупку инженерным школам отечественного ПО - РИА Новости, 21.09.2022

Путин согласился проработать закупку инженерным школам отечественного ПО

Президент России Владимир Путин согласился проработать возможность переноса закупок отечественного оборудования и ПО для инженерных школ в рамках федерального... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:37

2022-09-21T16:37

2022-09-21T18:03

технологии

владимир путин

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился проработать возможность переноса закупок отечественного оборудования и ПО для инженерных школ в рамках федерального финансирования на ближайшие годы.В ходе встречи президента с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами к нему обратилась руководитель передовой инженерной школы "Кибер Авто Тех" ФГАОУ ВО Гузель Капитонова. Она отметила, что для создания прорывных разработок нужна существенная модернизация - закупка современного оборудования и программного обеспечения отечественного производства. Капитонова спросила, можно ли федеральное финансирование в рамках инженерных школ распределить таким образом, чтобы большинство затрат были сделаны в ближайшие годы для покупки оборудования."Да, это возможно, надо тоже подумать. Может быть, даже не только возможно, но и целесообразно", - согласился Путин.В ходе совещания у одного из участников зазвонил телефон. "Скажите, что у нас все в порядке. Вы не где-то там, а на рабочем месте. Пусть она успокоится, все будет хорошо", - отреагировал президент.

https://ria.ru/20220921/stipendii-1818466728.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, владимир путин, россия