https://ria.ru/20220921/putin-1818469189.html
Путин согласился проработать закупку инженерным школам отечественного ПО
Путин согласился проработать закупку инженерным школам отечественного ПО - РИА Новости, 21.09.2022
Путин согласился проработать закупку инженерным школам отечественного ПО
Президент России Владимир Путин согласился проработать возможность переноса закупок отечественного оборудования и ПО для инженерных школ в рамках федерального... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:37
2022-09-21T16:37
2022-09-21T18:03
технологии
владимир путин
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился проработать возможность переноса закупок отечественного оборудования и ПО для инженерных школ в рамках федерального финансирования на ближайшие годы.В ходе встречи президента с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами к нему обратилась руководитель передовой инженерной школы "Кибер Авто Тех" ФГАОУ ВО Гузель Капитонова. Она отметила, что для создания прорывных разработок нужна существенная модернизация - закупка современного оборудования и программного обеспечения отечественного производства. Капитонова спросила, можно ли федеральное финансирование в рамках инженерных школ распределить таким образом, чтобы большинство затрат были сделаны в ближайшие годы для покупки оборудования."Да, это возможно, надо тоже подумать. Может быть, даже не только возможно, но и целесообразно", - согласился Путин.В ходе совещания у одного из участников зазвонил телефон. "Скажите, что у нас все в порядке. Вы не где-то там, а на рабочем месте. Пусть она успокоится, все будет хорошо", - отреагировал президент.
https://ria.ru/20220921/stipendii-1818466728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин, россия
Технологии, Владимир Путин, Россия
16:37 21.09.2022 (обновлено: 18:03 21.09.2022)
Путин согласился проработать закупку инженерным школам отечественного ПО
Путин согласился проработать закупку инженерным школам отечественного ПО в ближайшие годы
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился проработать возможность переноса закупок отечественного оборудования и ПО для инженерных школ в рамках федерального финансирования на ближайшие годы.
В ходе встречи президента с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами к нему обратилась руководитель передовой инженерной школы "Кибер Авто Тех" ФГАОУ ВО Гузель Капитонова. Она отметила, что для создания прорывных разработок нужна существенная модернизация - закупка современного оборудования и программного обеспечения отечественного производства. Капитонова спросила, можно ли федеральное финансирование в рамках инженерных школ распределить таким образом, чтобы большинство затрат были сделаны в ближайшие годы для покупки оборудования.
"Да, это возможно, надо тоже подумать. Может быть, даже не только возможно, но и целесообразно", - согласился Путин
.
В ходе совещания у одного из участников зазвонил телефон. "Скажите, что у нас все в порядке. Вы не где-то там, а на рабочем месте. Пусть она успокоится, все будет хорошо", - отреагировал президент.