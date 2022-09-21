https://ria.ru/20220921/putin-1818467949.html

Монополия губительна для экономики, заявил Путин

Монополия губительна для экономики, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Монополия губительна для экономики, заявил Путин

Не хотелось бы, чтобы в России была монополия на что-то, это губительно для экономики, отсутствие конкуренции из-за рубежа должно компенсироваться внутренней... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:34

2022-09-21T16:34

2022-09-21T18:04

экономика

россия

владимир путин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Не хотелось бы, чтобы в России была монополия на что-то, это губительно для экономики, отсутствие конкуренции из-за рубежа должно компенсироваться внутренней конкуренцией, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне бы точно не хотелось, чтобы у нас была монополия какая-то, результатом которой является понижение качества и повышение цены. Этого, конечно, никто не хочет. Экономике России такая ситуация не нужна, она губительна вообще для любой экономики, для нашей в том числе", - сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.Он добавил, что надеется, что этого никогда не произойдёт, при этом, если отсутствует конкуренция из-за рубежа, то она должна существовать внутри страны.

https://ria.ru/20220921/putin-1818470451.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин