16:34 21.09.2022 (обновлено: 18:04 21.09.2022)
Монополия губительна для экономики, заявил Путин
Президент Путин заявил, что экономике нужна внутренняя конкуренция
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Не хотелось бы, чтобы в России была монополия на что-то, это губительно для экономики, отсутствие конкуренции из-за рубежа должно компенсироваться внутренней конкуренцией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мне бы точно не хотелось, чтобы у нас была монополия какая-то, результатом которой является понижение качества и повышение цены. Этого, конечно, никто не хочет. Экономике России такая ситуация не нужна, она губительна вообще для любой экономики, для нашей в том числе", - сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.
Он добавил, что надеется, что этого никогда не произойдёт, при этом, если отсутствует конкуренция из-за рубежа, то она должна существовать внутри страны.