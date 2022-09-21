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Путин рассказал о преимуществах для отечественных производителей - РИА Новости, 21.09.2022
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Путин рассказал о преимуществах для отечественных производителей
Путин рассказал о преимуществах для отечественных производителей - РИА Новости, 21.09.2022
Путин рассказал о преимуществах для отечественных производителей
Президент РФ Владимир Путин, заявил, что когда иностранные партнеры решат вернуться, а когда-нибудь это произойдет, нужно, чтобы ниши были заняты отечественными РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:18
2022-09-21T17:28
экономика
владимир путин
россия
санкции в отношении россии
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, заявил, что когда иностранные партнеры решат вернуться, а когда-нибудь это произойдет, нужно, чтобы ниши были заняты отечественными производителями.В ходе встречи Путина с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами к президенту обратился руководитель передовой инженерной школы "Распределённые системы управления технологическими процессами и интегрированные системы управления данными" ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" Сергей Чеботарев, который рассказал президенту о том, что в школе занимаются разработкой отечественных систем управления технологическими процессами и опережающим обучением кадров для технологического партнера - компании "Акрон", одного из лидеров по производству минеральных удобрений.По словам Чеботарева, "Акрон" столкнулся с тем, что их система автоматики по большей части иностранного происхождения, и поставки программных продуктов прекратились. В инженерной школе теперь ведутся разработки отечественных программных продуктов, которые хорошо подходят для обучения студентов. Он предложил оценить возможность интеграции передового инженерного ПО, созданного в ВУЗе и в ПИШ, в единую цифровую платформу для возможности обучения всех студентов и дальнейшего его тиражирования для индустриальных партнеров.Президент отметил, что сейчас на рынке есть временной лаг, которым нужно воспользоваться."Если бы не было необходимости, то об этом бы сейчас и не говорили. Эту необходимость создали сами наши партнеры. Ваши основные акционеры под санкциями? Ну вот... так им и надо. И предприятия, значит, не должны испытывать трудности", - сказал Путин, акцентируя внимание на том, что идея единой цифровой платформы хороша, но вся база должна быть отечественной.
https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818462261.html
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экономика, владимир путин, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Владимир Путин, Россия, Санкции в отношении России
16:18 21.09.2022 (обновлено: 17:28 21.09.2022)
 
Путин рассказал о преимуществах для отечественных производителей

Путин призвал отечественных производителей занять ниши, которые занимали иностранцами

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, заявил, что когда иностранные партнеры решат вернуться, а когда-нибудь это произойдет, нужно, чтобы ниши были заняты отечественными производителями.
В ходе встречи Путина с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами к президенту обратился руководитель передовой инженерной школы "Распределённые системы управления технологическими процессами и интегрированные системы управления данными" ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" Сергей Чеботарев, который рассказал президенту о том, что в школе занимаются разработкой отечественных систем управления технологическими процессами и опережающим обучением кадров для технологического партнера - компании "Акрон", одного из лидеров по производству минеральных удобрений.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
16:16
Запад не знает, какую услугу оказал России, введя санкции, заявил Путин
По словам Чеботарева, "Акрон" столкнулся с тем, что их система автоматики по большей части иностранного происхождения, и поставки программных продуктов прекратились. В инженерной школе теперь ведутся разработки отечественных программных продуктов, которые хорошо подходят для обучения студентов. Он предложил оценить возможность интеграции передового инженерного ПО, созданного в ВУЗе и в ПИШ, в единую цифровую платформу для возможности обучения всех студентов и дальнейшего его тиражирования для индустриальных партнеров.
"Нужно, чтобы в основе всего лежали именно наши отечественные разработки. Потому что, и вообще нужно к этому стремиться и делать это уже как можно быстрее, потому что когда вчерашние иностранные партнеры решат вернуться, а когда-нибудь это произойдет, нужно, чтобы рынок был занят нашими производителями", - сказал Путин.
Президент отметил, что сейчас на рынке есть временной лаг, которым нужно воспользоваться.
"Если бы не было необходимости, то об этом бы сейчас и не говорили. Эту необходимость создали сами наши партнеры. Ваши основные акционеры под санкциями? Ну вот... так им и надо. И предприятия, значит, не должны испытывать трудности", - сказал Путин, акцентируя внимание на том, что идея единой цифровой платформы хороша, но вся база должна быть отечественной.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
16:34
Монополия губительна для экономики, заявил Путин
 
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