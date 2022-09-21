https://ria.ru/20220921/putin-1818462889.html

Путин рассказал о преимуществах для отечественных производителей

Путин рассказал о преимуществах для отечественных производителей - РИА Новости, 21.09.2022

Путин рассказал о преимуществах для отечественных производителей

Президент РФ Владимир Путин, заявил, что когда иностранные партнеры решат вернуться, а когда-нибудь это произойдет, нужно, чтобы ниши были заняты отечественными РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:18

2022-09-21T16:18

2022-09-21T17:28

экономика

владимир путин

россия

санкции в отношении россии

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, заявил, что когда иностранные партнеры решат вернуться, а когда-нибудь это произойдет, нужно, чтобы ниши были заняты отечественными производителями.В ходе встречи Путина с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами к президенту обратился руководитель передовой инженерной школы "Распределённые системы управления технологическими процессами и интегрированные системы управления данными" ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" Сергей Чеботарев, который рассказал президенту о том, что в школе занимаются разработкой отечественных систем управления технологическими процессами и опережающим обучением кадров для технологического партнера - компании "Акрон", одного из лидеров по производству минеральных удобрений.По словам Чеботарева, "Акрон" столкнулся с тем, что их система автоматики по большей части иностранного происхождения, и поставки программных продуктов прекратились. В инженерной школе теперь ведутся разработки отечественных программных продуктов, которые хорошо подходят для обучения студентов. Он предложил оценить возможность интеграции передового инженерного ПО, созданного в ВУЗе и в ПИШ, в единую цифровую платформу для возможности обучения всех студентов и дальнейшего его тиражирования для индустриальных партнеров.Президент отметил, что сейчас на рынке есть временной лаг, которым нужно воспользоваться."Если бы не было необходимости, то об этом бы сейчас и не говорили. Эту необходимость создали сами наши партнеры. Ваши основные акционеры под санкциями? Ну вот... так им и надо. И предприятия, значит, не должны испытывать трудности", - сказал Путин, акцентируя внимание на том, что идея единой цифровой платформы хороша, но вся база должна быть отечественной.

https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818462261.html

https://ria.ru/20220921/putin-1818467949.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, санкции в отношении россии