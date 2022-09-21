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Путин прибыл в Великий Новгород - РИА Новости, 21.09.2022
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Путин прибыл в Великий Новгород
Путин прибыл в Великий Новгород - РИА Новости, 21.09.2022
Путин прибыл в Великий Новгород
Президент России Владимир Путин в день празднования 1160-летия зарождения российской государственности прибыл в Великий Новгород. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:37
2022-09-21T14:37
общество
владимир путин
великий новгород
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день празднования 1160-летия зарождения российской государственности прибыл в Великий Новгород.Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в рамках рабочей поездки Путин посетит техническую школу , встретится с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальных партнеров, побеседует с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Также российский лидер примет участие в торжественном мероприятии, которое состоится на центральной площади города.Двадцать первого сентября в Великом Новгороде отмечается 1160-летие зарождения российской государственности. Наиболее масштабным и массовым праздничным мероприятием для всех жителей Великого Новгорода и гостей города станет исполнение на открытом воздухе кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский" с одновременным показом одноименного фильма Сергея Эйзенштейна и водного шоу.
https://ria.ru/20220915/novgorod-1817063297.html
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общество, владимир путин, великий новгород
Общество, Владимир Путин, Великий Новгород
14:37 21.09.2022
 
Путин прибыл в Великий Новгород

Путин прибыл в Великий Новгород в честь 1160-летия зарождения российской государственности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день празднования 1160-летия зарождения российской государственности прибыл в Великий Новгород.
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в рамках рабочей поездки Путин посетит техническую школу , встретится с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальных партнеров, побеседует с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Также российский лидер примет участие в торжественном мероприятии, которое состоится на центральной площади города.
Двадцать первого сентября в Великом Новгороде отмечается 1160-летие зарождения российской государственности. Наиболее масштабным и массовым праздничным мероприятием для всех жителей Великого Новгорода и гостей города станет исполнение на открытом воздухе кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский" с одновременным показом одноименного фильма Сергея Эйзенштейна и водного шоу.
Памятник Тысячелетие России архитектора Михаила Микешина в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 17:51
В Новгороде отпразднуют юбилей зарождения российской государственности
 
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