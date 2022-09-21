https://ria.ru/20220921/putin-1818427211.html

Путин прибыл в Великий Новгород

Путин прибыл в Великий Новгород - РИА Новости, 21.09.2022

Путин прибыл в Великий Новгород

Президент России Владимир Путин в день празднования 1160-летия зарождения российской государственности прибыл в Великий Новгород. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:37

2022-09-21T14:37

2022-09-21T14:37

общество

владимир путин

великий новгород

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день празднования 1160-летия зарождения российской государственности прибыл в Великий Новгород.Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в рамках рабочей поездки Путин посетит техническую школу , встретится с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальных партнеров, побеседует с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Также российский лидер примет участие в торжественном мероприятии, которое состоится на центральной площади города.Двадцать первого сентября в Великом Новгороде отмечается 1160-летие зарождения российской государственности. Наиболее масштабным и массовым праздничным мероприятием для всех жителей Великого Новгорода и гостей города станет исполнение на открытом воздухе кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский" с одновременным показом одноименного фильма Сергея Эйзенштейна и водного шоу.

https://ria.ru/20220915/novgorod-1817063297.html

великий новгород

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, владимир путин, великий новгород