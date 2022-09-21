https://ria.ru/20220921/putin-1818407066.html

Путин поручил создать центры патриотического воспитания

Путин поручил создать центры патриотического воспитания - РИА Новости, 21.09.2022

Путин поручил создать центры патриотического воспитания

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации до 1 декабря доложить о создании на базе его региональных отделений центров военно-спортивной... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:44

2022-09-21T13:44

2022-09-21T13:44

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации до 1 декабря доложить о создании на базе его региональных отделений центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля."Администрации президента Российской Федерации поддержать предложение Общероссийского союза общественных объединений "Российский Союз боевых искусств" о создании на базе его региональных отделений центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Доклад – до 1 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Кроме того, ряду ведомств поручено оказать содействие Общероссийскому союзу общественных объединений "Российский Союз боевых искусств" в создании системы военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, предусмотрев в том числе возможность использования необходимой для организации учебного процесса материальной базы, оборудования и снаряжения.

https://ria.ru/20220817/vologodchina-1810153618.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия