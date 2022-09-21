https://ria.ru/20220921/putin-1818407066.html
Путин поручил создать центры патриотического воспитания
Путин поручил создать центры патриотического воспитания - РИА Новости, 21.09.2022
Путин поручил создать центры патриотического воспитания
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации до 1 декабря доложить о создании на базе его региональных отделений центров военно-спортивной... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:44
2022-09-21T13:44
2022-09-21T13:44
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации до 1 декабря доложить о создании на базе его региональных отделений центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля."Администрации президента Российской Федерации поддержать предложение Общероссийского союза общественных объединений "Российский Союз боевых искусств" о создании на базе его региональных отделений центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Доклад – до 1 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Кроме того, ряду ведомств поручено оказать содействие Общероссийскому союзу общественных объединений "Российский Союз боевых искусств" в создании системы военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, предусмотрев в том числе возможность использования необходимой для организации учебного процесса материальной базы, оборудования и снаряжения.
https://ria.ru/20220817/vologodchina-1810153618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поручил создать центры патриотического воспитания
Президент Путин поручил создать центры подготовки и патриотического воспитания