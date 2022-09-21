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Решения Путина направлены на защиту безопасности России, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/putin-1818396613.html
Решения Путина направлены на защиту безопасности России, заявил Патрушев
Решения Путина направлены на защиту безопасности России, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.09.2022
Решения Путина направлены на защиту безопасности России, заявил Патрушев
Решения, изложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к согражданам, направлены на обеспечение защиты безопасности страны и поддержке воли... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:13
2022-09-21T13:28
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
николай патрушев
россия
александр вольфович
белоруссия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Решения, изложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к согражданам, направлены на обеспечение защиты безопасности страны и поддержке воли соотечественников самим определять свою судьбу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Ранее в среду Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Речь о защите суверенитета, безопасности, территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять свою судьбу", - сказал Патрушев в среду на встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем в ходе двусторонних консультаций по безопасности в Москве. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ."Убежден в том, что самостоятельные правительства и народы, ну и, конечно, белорусский народ будут нас в этом поддерживать", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html
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безопасность, владимир путин, николай патрушев, россия, александр вольфович, белоруссия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Николай Патрушев, Россия, Александр Вольфович, Белоруссия, Частичная мобилизация в России
13:13 21.09.2022 (обновлено: 13:28 21.09.2022)
 
Решения Путина направлены на защиту безопасности России, заявил Патрушев

Патрушев заявил, что решения Путина направлены на защиту безопасности России

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Решения, изложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к согражданам, направлены на обеспечение защиты безопасности страны и поддержке воли соотечественников самим определять свою судьбу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Ранее в среду Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
"Речь о защите суверенитета, безопасности, территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять свою судьбу", - сказал Патрушев в среду на встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем в ходе двусторонних консультаций по безопасности в Москве. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Убежден в том, что самостоятельные правительства и народы, ну и, конечно, белорусский народ будут нас в этом поддерживать", - добавил Патрушев.
Путин объявил о частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 09:15
Путин обратился к жителям России, Донбасса и освобожденных территорий
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинНиколай ПатрушевРоссияАлександр ВольфовичБелоруссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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