https://ria.ru/20220921/putin-1818396613.html

Решения Путина направлены на защиту безопасности России, заявил Патрушев

Решения Путина направлены на защиту безопасности России, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.09.2022

Решения Путина направлены на защиту безопасности России, заявил Патрушев

Решения, изложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к согражданам, направлены на обеспечение защиты безопасности страны и поддержке воли... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:13

2022-09-21T13:13

2022-09-21T13:28

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

николай патрушев

россия

александр вольфович

белоруссия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Решения, изложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к согражданам, направлены на обеспечение защиты безопасности страны и поддержке воли соотечественников самим определять свою судьбу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Ранее в среду Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Речь о защите суверенитета, безопасности, территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять свою судьбу", - сказал Патрушев в среду на встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем в ходе двусторонних консультаций по безопасности в Москве. Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ."Убежден в том, что самостоятельные правительства и народы, ну и, конечно, белорусский народ будут нас в этом поддерживать", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, владимир путин, николай патрушев, россия, александр вольфович, белоруссия, частичная мобилизация в россии