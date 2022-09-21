https://ria.ru/20220921/putin-1818335885.html

Путин: Запад толкает Киев к переносу военных действий на территорию России

Путин: Запад толкает Киев к переносу военных действий на территорию России - РИА Новости, 21.09.2022

Путин: Запад толкает Киев к переносу военных действий на территорию России

Страны Запада подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:14

2022-09-21T09:14

2022-09-21T09:45

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

киев

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Страны Запада подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России, заявил президент РФ Владимир Путин."В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию", - сказал Путин в ходе обращения к гражданам РФ.Он добавил, что на Западе говорят о том, что Россия должна быть "всеми средствами на поле боя".

https://ria.ru/20220921/shoygu-1818332831.html

россия

киев

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, киев, вашингтон (штат)