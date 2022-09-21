https://ria.ru/20220921/putin-1818335885.html
Путин: Запад толкает Киев к переносу военных действий на территорию России
Путин: Запад толкает Киев к переносу военных действий на территорию России - РИА Новости, 21.09.2022
Путин: Запад толкает Киев к переносу военных действий на территорию России
Страны Запада подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:14
2022-09-21T09:14
2022-09-21T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
киев
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Страны Запада подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России, заявил президент РФ Владимир Путин."В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию", - сказал Путин в ходе обращения к гражданам РФ.Он добавил, что на Западе говорят о том, что Россия должна быть "всеми средствами на поле боя".
https://ria.ru/20220921/shoygu-1818332831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, киев, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Киев, Вашингтон (штат)
09:14 21.09.2022 (обновлено: 09:45 21.09.2022)
Путин: Запад толкает Киев к переносу военных действий на территорию России
Президент Путин: Запад подталкивает Киев к переносу военных действий на территорию России