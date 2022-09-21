https://ria.ru/20220921/putin-1818331316.html

Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием

Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием - РИА Новости, 21.09.2022

Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием

Президент РФ Владимир Путин предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:28

2022-09-21T09:28

2022-09-21T09:28

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Ранее в своем обращении президент к россиянам подчеркнул, что граждане России могут быть уверены, что "территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены"."А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", - сказал Путин в обращении.

https://ria.ru/20220921/shantazh-1818328442.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, безопасность