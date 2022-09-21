https://ria.ru/20220921/putin-1818331316.html
Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием
Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием - РИА Новости, 21.09.2022
Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием
Президент РФ Владимир Путин предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:28
2022-09-21T09:28
2022-09-21T09:28
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Ранее в своем обращении президент к россиянам подчеркнул, что граждане России могут быть уверены, что "территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены"."А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", - сказал Путин в обращении.
https://ria.ru/20220921/shantazh-1818328442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием
Путин ответил тем, кто шантажирует Россию ядерным оружием: роза ветров может развернуться
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Ранее в своем обращении президент к россиянам подчеркнул, что граждане России могут быть уверены, что "территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены".
"А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону", - сказал Путин в обращении.