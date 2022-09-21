https://ria.ru/20220921/putin-1818328838.html

Решение о частичной мобилизации отвечает сегодняшнему дню, заявил Путин

Решение о частичной мобилизации отвечает сегодняшнему дню, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Решение о частичной мобилизации отвечает сегодняшнему дню, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что для защиты России, ее суверенитета и целостности считает необходимым поддержать предложение о проведении частичной... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:17

2022-09-21T09:17

2022-09-21T11:20

безопасность

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для защиты России, ее суверенитета и целостности считает необходимым поддержать предложение о проведении частичной мобилизации."В этой ситуации считаю необходимым принять следующие решения, они в полной мере адекватны угрозам, с которым мы сталкиваемся", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818338128.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии