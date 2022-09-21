https://ria.ru/20220921/putin-1818328838.html
Решение о частичной мобилизации отвечает сегодняшнему дню, заявил Путин
Решение о частичной мобилизации отвечает сегодняшнему дню, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Решение о частичной мобилизации отвечает сегодняшнему дню, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что для защиты России, ее суверенитета и целостности считает необходимым поддержать предложение о проведении частичной... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:17
2022-09-21T09:17
2022-09-21T11:20
безопасность
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для защиты России, ее суверенитета и целостности считает необходимым поддержать предложение о проведении частичной мобилизации."В этой ситуации считаю необходимым принять следующие решения, они в полной мере адекватны угрозам, с которым мы сталкиваемся", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818338128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России
09:17 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
Решение о частичной мобилизации отвечает сегодняшнему дню, заявил Путин
Президент Путин: решение о частичной мобилизации соответствует сегодняшнему дню