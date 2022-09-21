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Решение о частичной мобилизации отвечает сегодняшнему дню, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
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Решение о частичной мобилизации отвечает сегодняшнему дню, заявил Путин
Решение о частичной мобилизации отвечает сегодняшнему дню, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Решение о частичной мобилизации отвечает сегодняшнему дню, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что для защиты России, ее суверенитета и целостности считает необходимым поддержать предложение о проведении частичной... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:17
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безопасность
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для защиты России, ее суверенитета и целостности считает необходимым поддержать предложение о проведении частичной мобилизации."В этой ситуации считаю необходимым принять следующие решения, они в полной мере адекватны угрозам, с которым мы сталкиваемся", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.
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безопасность, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России
09:17 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
 
Решение о частичной мобилизации отвечает сегодняшнему дню, заявил Путин

Президент Путин: решение о частичной мобилизации соответствует сегодняшнему дню

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для защиты России, ее суверенитета и целостности считает необходимым поддержать предложение о проведении частичной мобилизации.
"В этой ситуации считаю необходимым принять следующие решения, они в полной мере адекватны угрозам, с которым мы сталкиваемся", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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БезопасностьВладимир ПутинРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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