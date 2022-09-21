https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html

Путин обратился к жителям России, Донбасса и освобожденных территорий

Путин обратился к жителям России, Донбасса и освобожденных территорий - РИА Новости, 21.09.2022

Путин обратился к жителям России, Донбасса и освобожденных территорий

Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:15

2022-09-21T09:15

2022-09-21T18:33

владимир путин

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса, а также о мерах по защите суверенитета и целостности России.Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Частичная мобилизацияГлава государства сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации.Путин подчеркнул, что призыву подлежат только находящиеся в запасе — те, кто проходил военную службу, имеет военно-учетную специальность и обладает опытом. Перед отправкой в части все пройдут дополнительную подготовку.Мероприятия по частичной мобилизации начнутся сегодня, 21 сентября.Цель спецоперации — полное освобождение ДонбассаКак указал президент, цель Запада — ослабить и уничтожить Россию, о чем там говорят прямо. Им уже удалось превратить Украину в антироссийский плацдарм. После того как киевский режим публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и заявил о притязаниях на ядерное оружие, стало ясно, что новое наступление неизбежно. А затем последовала бы атака на Крым — на Россию.В этих условиях решение о начале упреждающей спецоперации было единственно возможным, подчеркнул Путин. Освобождение всей территории Донбасса остается неизменной целью.Президент впервые публично сообщил, что уже после начала спецоперации, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева позитивно реагировали на предложения Москвы по обеспечению безопасности России и защите ее интересов. Но мирное решение не устраивало Запад, который дал Киеву прямое указание сорвать все договоренности. После этого Украину стали еще больше накачивать оружием и направили туда банды иностранных наемников.В ответ на звучащие на Западе призывы разгромить Россию на поле боя, а затем лишить суверенитета и разграбить Путин напомнил, что у нашей страны есть различные средства поражения. Он подчеркнул, что Россия готова использовать все имеющиеся возможности для защиты своей территориальной целостности и безопасности.Россия поддержит решение жителей Донбасса и освобожденных территорийПолитика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы, усиливаются репрессии против граждан по всей Украине, отметил Путин. В таких условиях Россия поддержит решение, которое примут жители Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей о своем будущем.Со своей стороны, Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, чтобы люди могли выразить свою волю, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818335241.html

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818334130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин объявил о частичной мобилизации Путин объявил о частичной мобилизации 2022-09-21T09:15 true PT1M03S

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владимир путин, частичная мобилизация в россии