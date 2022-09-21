https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html
Путин обратился к жителям России, Донбасса и освобожденных территорий
Путин обратился к жителям России, Донбасса и освобожденных территорий - РИА Новости, 21.09.2022
Путин обратился к жителям России, Донбасса и освобожденных территорий
Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:15
2022-09-21T09:15
2022-09-21T18:33
владимир путин
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса, а также о мерах по защите суверенитета и целостности России.Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Частичная мобилизацияГлава государства сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации.Путин подчеркнул, что призыву подлежат только находящиеся в запасе — те, кто проходил военную службу, имеет военно-учетную специальность и обладает опытом. Перед отправкой в части все пройдут дополнительную подготовку.Мероприятия по частичной мобилизации начнутся сегодня, 21 сентября.Цель спецоперации — полное освобождение ДонбассаКак указал президент, цель Запада — ослабить и уничтожить Россию, о чем там говорят прямо. Им уже удалось превратить Украину в антироссийский плацдарм. После того как киевский режим публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и заявил о притязаниях на ядерное оружие, стало ясно, что новое наступление неизбежно. А затем последовала бы атака на Крым — на Россию.В этих условиях решение о начале упреждающей спецоперации было единственно возможным, подчеркнул Путин. Освобождение всей территории Донбасса остается неизменной целью.Президент впервые публично сообщил, что уже после начала спецоперации, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева позитивно реагировали на предложения Москвы по обеспечению безопасности России и защите ее интересов. Но мирное решение не устраивало Запад, который дал Киеву прямое указание сорвать все договоренности. После этого Украину стали еще больше накачивать оружием и направили туда банды иностранных наемников.В ответ на звучащие на Западе призывы разгромить Россию на поле боя, а затем лишить суверенитета и разграбить Путин напомнил, что у нашей страны есть различные средства поражения. Он подчеркнул, что Россия готова использовать все имеющиеся возможности для защиты своей территориальной целостности и безопасности.Россия поддержит решение жителей Донбасса и освобожденных территорийПолитика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы, усиливаются репрессии против граждан по всей Украине, отметил Путин. В таких условиях Россия поддержит решение, которое примут жители Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей о своем будущем.Со своей стороны, Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, чтобы люди могли выразить свою волю, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818335241.html
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Путин объявил о частичной мобилизации
Путин объявил о частичной мобилизации
2022-09-21T09:15
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владимир путин, частичная мобилизация в россии
Владимир Путин, Частичная мобилизация в России
09:15 21.09.2022 (обновлено: 18:33 21.09.2022)
Путин обратился к жителям России, Донбасса и освобожденных территорий
Президент Путин объявил о начале частичной мобилизации в России
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса, а также о мерах по защите суверенитета и целостности России.
Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.
Глава государства сообщил, что подписал указ
о частичной мобилизации.
"Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации".
Путин подчеркнул, что призыву подлежат только находящиеся в запасе — те, кто проходил военную службу, имеет военно-учетную специальность и обладает опытом. Перед отправкой в части все пройдут дополнительную подготовку.
Мероприятия по частичной мобилизации начнутся сегодня, 21 сентября.
Цель спецоперации — полное освобождение Донбасса
Как указал президент, цель Запада — ослабить и уничтожить Россию
, о чем там говорят прямо. Им уже удалось превратить Украину в антироссийский плацдарм. После того как киевский режим публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и заявил о притязаниях на ядерное оружие, стало ясно, что новое наступление неизбежно. А затем последовала бы атака на Крым — на Россию.
В этих условиях решение о начале упреждающей спецоперации было единственно возможным, подчеркнул Путин. Освобождение всей территории Донбасса остается неизменной целью.
"Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают Донецкую землю".
Президент впервые публично сообщил, что уже после начала спецоперации, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева позитивно реагировали на предложения Москвы по обеспечению безопасности России и защите ее интересов. Но мирное решение не устраивало Запад, который дал Киеву прямое указание сорвать все договоренности. После этого Украину стали еще больше накачивать оружием и направили туда банды иностранных наемников.
В ответ на звучащие на Западе призывы разгромить Россию на поле боя, а затем лишить суверенитета и разграбить Путин напомнил, что у нашей страны есть различные средства поражения. Он подчеркнул, что Россия готова использовать все имеющиеся возможности для защиты своей территориальной целостности и безопасности.
Россия поддержит решение жителей Донбасса и освобожденных территорий
Политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы, усиливаются репрессии против граждан по всей Украине
, отметил Путин. В таких условиях Россия поддержит решение, которое примут жители Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей
о своем будущем.
"Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу. Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдума о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг".
Со своей стороны, Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, чтобы люди могли выразить свою волю, подчеркнул президент.