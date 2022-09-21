https://ria.ru/20220921/putin-1818328051.html
Люди на освобожденных территориях видят зверства неонацистов, заявил Путин
Люди на освобожденных территориях видят зверства неонацистов, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Люди на освобожденных территориях видят зверства неонацистов, заявил Путин
Большинство людей на освобожденных территориях не хотят оказаться под игом неонацистского киевского режима, они видят зверства неонацистов, заявил президент... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:14
2022-09-21T09:14
2022-09-21T09:35
в мире
владимир путин
референдумы на освобожденных территориях
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Большинство людей на освобожденных территориях не хотят оказаться под игом неонацистского киевского режима, они видят зверства неонацистов, заявил президент России Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, мы знаем, что большинство людей на освобождённых от неонацистов территориях, а это прежде всего исторические земли Новороссии, не хотят оказаться под игом неонацистского режима. В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске, Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области", - сказал Путин в своём обращении к россиянам в среду.
https://ria.ru/20220921/putin-1818331316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, референдумы на освобожденных территориях, россия
В мире, Владимир Путин, Референдумы на освобожденных территориях, Россия
09:14 21.09.2022 (обновлено: 09:35 21.09.2022)
Люди на освобожденных территориях видят зверства неонацистов, заявил Путин
Путин: люди на освобожденных территориях не хотят оказаться под игом неонацистов