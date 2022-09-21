Рейтинг@Mail.ru
Люди на освобожденных территориях видят зверства неонацистов, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/putin-1818328051.html
Люди на освобожденных территориях видят зверства неонацистов, заявил Путин
Люди на освобожденных территориях видят зверства неонацистов, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Люди на освобожденных территориях видят зверства неонацистов, заявил Путин
Большинство людей на освобожденных территориях не хотят оказаться под игом неонацистского киевского режима, они видят зверства неонацистов, заявил президент... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:14
2022-09-21T09:35
в мире
владимир путин
референдумы на освобожденных территориях
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582663765_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_e6afdbd8cef8af44ecd12057364d40fb.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Большинство людей на освобожденных территориях не хотят оказаться под игом неонацистского киевского режима, они видят зверства неонацистов, заявил президент России Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, мы знаем, что большинство людей на освобождённых от неонацистов территориях, а это прежде всего исторические земли Новороссии, не хотят оказаться под игом неонацистского режима. В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске, Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области", - сказал Путин в своём обращении к россиянам в среду.
https://ria.ru/20220921/putin-1818331316.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582663765_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_64f6473e5f534abade599b4b69938e7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, референдумы на освобожденных территориях, россия
В мире, Владимир Путин, Референдумы на освобожденных территориях, Россия
09:14 21.09.2022 (обновлено: 09:35 21.09.2022)
 
Люди на освобожденных территориях видят зверства неонацистов, заявил Путин

Путин: люди на освобожденных территориях не хотят оказаться под игом неонацистов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Большинство людей на освобожденных территориях не хотят оказаться под игом неонацистского киевского режима, они видят зверства неонацистов, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу подчеркнуть, мы знаем, что большинство людей на освобождённых от неонацистов территориях, а это прежде всего исторические земли Новороссии, не хотят оказаться под игом неонацистского режима. В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске, Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области", - сказал Путин в своём обращении к россиянам в среду.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:28
Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием
 
В миреВладимир ПутинРеферендумы на освобожденных территорияхРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала