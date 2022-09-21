https://ria.ru/20220921/putin-1818328051.html

Люди на освобожденных территориях видят зверства неонацистов, заявил Путин

Люди на освобожденных территориях видят зверства неонацистов, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Люди на освобожденных территориях видят зверства неонацистов, заявил Путин

Большинство людей на освобожденных территориях не хотят оказаться под игом неонацистского киевского режима, они видят зверства неонацистов, заявил президент... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:14

2022-09-21T09:14

2022-09-21T09:35

в мире

владимир путин

референдумы на освобожденных территориях

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Большинство людей на освобожденных территориях не хотят оказаться под игом неонацистского киевского режима, они видят зверства неонацистов, заявил президент России Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, мы знаем, что большинство людей на освобождённых от неонацистов территориях, а это прежде всего исторические земли Новороссии, не хотят оказаться под игом неонацистского режима. В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске, Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области", - сказал Путин в своём обращении к россиянам в среду.

https://ria.ru/20220921/putin-1818331316.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, референдумы на освобожденных территориях, россия