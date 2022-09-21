https://ria.ru/20220921/putin-1818325562.html

Путин заявил, что его обращение посвящено жителям освобожденных областей

Путин заявил, что его обращение посвящено жителям освобожденных областей - РИА Новости, 21.09.2022

Путин заявил, что его обращение посвящено жителям освобожденных областей

Президент России Владимир Путин посвятил свое обращение посвящено россиянам, жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и других освобожденных районов. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:03

2022-09-21T09:03

2022-09-21T09:42

луганская народная республика

донецкая народная республика

общество

владимир путин

в мире

россия

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посвятил свое обращение посвящено россиянам, жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и других освобожденных районов."Тема моего выступления – ситуация на Донбассе и ход специальной военной операции по его освобождению от неонацистского режима, захватившего власть на Украине в 2014 году в результате вооружённого государственного переворота. Обращаюсь сегодня к вам - ко всем гражданам нашей страны, к людям разных поколений, возраста и национальностей, к народу нашей великой Родины. Ко всем, кого объединяет большая историческая Россия, к солдатам и офицерам, к добровольцам, которые сейчас сражаются на передовой, находятся на боевом посту, к нашим братьям и сестрам, жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, других освобожденных от неонацистского режима районов", - заявил Путин в обращении к россиянам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/putin-1818326784.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, донецкая народная республика, общество, владимир путин, в мире, россия, запорожская область