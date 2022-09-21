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Путин заявил, что его обращение посвящено жителям освобожденных областей - РИА Новости, 21.09.2022
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Путин заявил, что его обращение посвящено жителям освобожденных областей
Путин заявил, что его обращение посвящено жителям освобожденных областей - РИА Новости, 21.09.2022
Путин заявил, что его обращение посвящено жителям освобожденных областей
Президент России Владимир Путин посвятил свое обращение посвящено россиянам, жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и других освобожденных районов. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:03
2022-09-21T09:42
луганская народная республика
донецкая народная республика
общество
владимир путин
в мире
россия
запорожская область
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посвятил свое обращение посвящено россиянам, жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и других освобожденных районов."Тема моего выступления – ситуация на Донбассе и ход специальной военной операции по его освобождению от неонацистского режима, захватившего власть на Украине в 2014 году в результате вооружённого государственного переворота. Обращаюсь сегодня к вам - ко всем гражданам нашей страны, к людям разных поколений, возраста и национальностей, к народу нашей великой Родины. Ко всем, кого объединяет большая историческая Россия, к солдатам и офицерам, к добровольцам, которые сейчас сражаются на передовой, находятся на боевом посту, к нашим братьям и сестрам, жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, других освобожденных от неонацистского режима районов", - заявил Путин в обращении к россиянам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/putin-1818326784.html
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донецкая народная республика
россия
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луганская народная республика, донецкая народная республика, общество, владимир путин, в мире, россия, запорожская область
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Общество, Владимир Путин, В мире, Россия, Запорожская область
09:03 21.09.2022 (обновлено: 09:42 21.09.2022)
 
Путин заявил, что его обращение посвящено жителям освобожденных областей

Путин заявил, что его обращение посвящено россиянам и жителям освобожденных областей

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посвятил свое обращение посвящено россиянам, жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и других освобожденных районов.
"Тема моего выступления – ситуация на Донбассе и ход специальной военной операции по его освобождению от неонацистского режима, захватившего власть на Украине в 2014 году в результате вооружённого государственного переворота. Обращаюсь сегодня к вам - ко всем гражданам нашей страны, к людям разных поколений, возраста и национальностей, к народу нашей великой Родины. Ко всем, кого объединяет большая историческая Россия, к солдатам и офицерам, к добровольцам, которые сейчас сражаются на передовой, находятся на боевом посту, к нашим братьям и сестрам, жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, других освобожденных от неонацистского режима районов", - заявил Путин в обращении к россиянам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:08В мире
Путин: Запад пытается уничтожить Россию
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаОбществоВладимир ПутинВ миреРоссияЗапорожская область
 
 
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