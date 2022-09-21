https://ria.ru/20220921/puskepalis-1818396125.html

В СК рассказали подробности ДТП с Сергеем Пускепалисом

В СК рассказали подробности ДТП с Сергеем Пускепалисом - РИА Новости, 21.09.2022

В СК рассказали подробности ДТП с Сергеем Пускепалисом

ДТП в Ярославской области, в котором погиб худрук ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова, актер и режиссер Сергей Пускепалис, произошло... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:12

2022-09-21T13:12

2022-09-21T13:12

культура

происшествия

авто

сергей пускепалис

новости культуры

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. ДТП в Ярославской области, в котором погиб худрук ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова, актер и режиссер Сергей Пускепалис, произошло из-за того, что его автомобиль выехал на встречку, где столкнулся сначала с одной фурой, а затем вылетел под колеса другой, сообщает СУСК России по Ярославской области.Накануне УМВД по региону сообщило, что при движении по автодороге М-8 в Ростовском районе на 201-м километре автомобиль Ford совершил столкновение по касательной со встречным грузовым автомобилем Scania, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и врезался в грузовик DAF. Полиция не уточняла, кто выехал на встречку – автомобиль Пускепалиса или первая фура."При движении в сторону города Москвы 56-летний водитель (машины Пускепалиса – ред.) выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Scania R400 с полуприцепом... От удара автомобиль… отбросило в двигавшийся во встречном направлении автомобиль DAF... с полуприцепом", - говорится в сообщении СУСК.Вместе с Пускепалисом погиб его водитель, шофер второй фуры госпитализирован.Театр имени Ф. Волкова сообщил, что прощание с художественным руководителем пройдет в Ярославле 22 сентября, а 23 сентября его похоронят в Железноводске Ставропольского края.

https://ria.ru/20220921/puskepalis-1818307060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, сергей пускепалис, новости культуры