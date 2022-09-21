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В СК рассказали подробности ДТП с Сергеем Пускепалисом - РИА Новости, 21.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220921/puskepalis-1818396125.html
В СК рассказали подробности ДТП с Сергеем Пускепалисом
В СК рассказали подробности ДТП с Сергеем Пускепалисом - РИА Новости, 21.09.2022
В СК рассказали подробности ДТП с Сергеем Пускепалисом
ДТП в Ярославской области, в котором погиб худрук ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова, актер и режиссер Сергей Пускепалис, произошло... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:12
2022-09-21T13:12
культура
происшествия
авто
сергей пускепалис
новости культуры
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. ДТП в Ярославской области, в котором погиб худрук ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова, актер и режиссер Сергей Пускепалис, произошло из-за того, что его автомобиль выехал на встречку, где столкнулся сначала с одной фурой, а затем вылетел под колеса другой, сообщает СУСК России по Ярославской области.Накануне УМВД по региону сообщило, что при движении по автодороге М-8 в Ростовском районе на 201-м километре автомобиль Ford совершил столкновение по касательной со встречным грузовым автомобилем Scania, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и врезался в грузовик DAF. Полиция не уточняла, кто выехал на встречку – автомобиль Пускепалиса или первая фура."При движении в сторону города Москвы 56-летний водитель (машины Пускепалиса – ред.) выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Scania R400 с полуприцепом... От удара автомобиль… отбросило в двигавшийся во встречном направлении автомобиль DAF... с полуприцепом", - говорится в сообщении СУСК.Вместе с Пускепалисом погиб его водитель, шофер второй фуры госпитализирован.Театр имени Ф. Волкова сообщил, что прощание с художественным руководителем пройдет в Ярославле 22 сентября, а 23 сентября его похоронят в Железноводске Ставропольского края.
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происшествия, авто, сергей пускепалис, новости культуры
Культура, Происшествия, Авто, Сергей Пускепалис, Новости культуры
13:12 21.09.2022
 
В СК рассказали подробности ДТП с Сергеем Пускепалисом

Машина Пускепалиса выехала на встречку, где столкнулась с первой фурой, а потом со второй

© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской областиМесто ДТП в Ярославской области, в результате которого погиб Сергей Пускепалис
Место ДТП в Ярославской области, в результате которого погиб Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской области
Место ДТП в Ярославской области, в результате которого погиб Сергей Пускепалис
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. ДТП в Ярославской области, в котором погиб худрук ярославского государственного театра драмы имени Ф. Волкова, актер и режиссер Сергей Пускепалис, произошло из-за того, что его автомобиль выехал на встречку, где столкнулся сначала с одной фурой, а затем вылетел под колеса другой, сообщает СУСК России по Ярославской области.
Накануне УМВД по региону сообщило, что при движении по автодороге М-8 в Ростовском районе на 201-м километре автомобиль Ford совершил столкновение по касательной со встречным грузовым автомобилем Scania, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и врезался в грузовик DAF. Полиция не уточняла, кто выехал на встречку – автомобиль Пускепалиса или первая фура.
"При движении в сторону города Москвы 56-летний водитель (машины Пускепалиса – ред.) выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Scania R400 с полуприцепом... От удара автомобиль… отбросило в двигавшийся во встречном направлении автомобиль DAF... с полуприцепом", - говорится в сообщении СУСК.
Вместе с Пускепалисом погиб его водитель, шофер второй фуры госпитализирован.
Театр имени Ф. Волкова сообщил, что прощание с художественным руководителем пройдет в Ярославле 22 сентября, а 23 сентября его похоронят в Железноводске Ставропольского края.
Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
02:39Культура
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП по дороге в Донбасс
 
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