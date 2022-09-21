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Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП по дороге в Донбасс - РИА Новости, 21.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220921/puskepalis-1818307060.html
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП по дороге в Донбасс
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП по дороге в Донбасс - РИА Новости, 21.09.2022
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП по дороге в Донбасс
Художественный руководитель Театра драмы имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в автомобильной аварии в Ярославской области, сообщил в Telegram... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T02:39
2022-09-21T04:53
культура
сергей пускепалис
михаил евраев
григорий заславский
россия
донецк (днр)
ярославль
ford motor
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Художественный руководитель Театра драмы имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в автомобильной аварии в Ярославской области, сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Евраев.Как рассказал источник РИА Новости, в ДТП погиб также водитель Пускепалиса. По данным полиции, 20 сентября около 11:00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" столкнулись Ford Transit и грузовой автомобиль. Ford после столкновения по касательной с грузовиком Scania вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF.В ДТП погибли два мужчины 1966 года рождения, одного пострадавшего, водителя фуры, госпитализировали. Имена участников аварии правоохранители не раскрыли.Перегонял автомобиль в ДонецкКак рассказал РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский со ссылкой на бывшего директора Ярославского театра Айрата Тухватуллина, Пускепалис, который помогал жителям Донбасса, погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль.В региональном главке МВД сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства аварии.Соболезнования президентаПрезидент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова и родным и близким Сергея Пускепалиса, сообщила пресс-служба Кремля.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибшего в ДТП актера и режиссера Сергея Пускепалиса, отметил его патриотизм, веру в Бога и бескорыстную помощь страждущим."Будучи глубоко верующим человеком, он многие годы своей жизни посвятил служению ближним, оказывал бескорыстную помощь страждущим и занимался благотворительностью", - приводятся слова патриарха в сообщении на сайте РПЦ.Он назвал Пускепалиса одаренным артистом, талантливым режиссером, "активным общественным деятелем и патриотом России".Шок и огромное гореЯрославский Театр имени Волкова официально назвал произошедшее шоком и огромным горем для коллектива."Сергей Пускепалис, художественный руководитель Волковского театра, погиб сегодня утром в ДТП. Наши соболезнования родным, близким Сергея Витауто… Шок и огромное горе у всех волковцев", - сообщил театр в соцсетях.Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актера, отметив, что была знакома с ним больше половины жизни и пока не может говорить о нем в прошедшем времени.Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим лето", в 2018 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и других.
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сергей пускепалис, михаил евраев, григорий заславский, россия, донецк (днр), ярославль, ford motor, гитис, русская православная церковь, происшествия
Культура, Сергей Пускепалис, Михаил Евраев, Григорий Заславский, Россия, Донецк (ДНР), Ярославль, Ford Motor, ГИТИС, Русская православная церковь, Происшествия
02:39 21.09.2022 (обновлено: 04:53 21.09.2022)
 
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП по дороге в Донбасс

Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в аварии в Ярославской области

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова Сергей Пускепалис
Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова Сергей Пускепалис. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Художественный руководитель Театра драмы имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в автомобильной аварии в Ярославской области, сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Евраев.
Как рассказал источник РИА Новости, в ДТП погиб также водитель Пускепалиса. По данным полиции, 20 сентября около 11:00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" столкнулись Ford Transit и грузовой автомобиль. Ford после столкновения по касательной с грузовиком Scania вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF.
Актер и режиссер Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 17:31Культура
Опубликована запись со смертельным ДТП с актером Пускепалисом
В ДТП погибли два мужчины 1966 года рождения, одного пострадавшего, водителя фуры, госпитализировали. Имена участников аварии правоохранители не раскрыли.

Перегонял автомобиль в Донецк

Как рассказал РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский со ссылкой на бывшего директора Ярославского театра Айрата Тухватуллина, Пускепалис, который помогал жителям Донбасса, погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль.
В региональном главке МВД сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства аварии.
Здание Российской академии театрального искусства (РАТИ ГИТИС) на Земляном Валу
20 сентября, 18:03Культура
ГИТИС о смерти Пускепалиса: он был выдающимся актером и героем

Соболезнования президента

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова и родным и близким Сергея Пускепалиса, сообщила пресс-служба Кремля.
"Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой. И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса", – отмечается в телеграмме главы государства.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибшего в ДТП актера и режиссера Сергея Пускепалиса, отметил его патриотизм, веру в Бога и бескорыстную помощь страждущим.
Актер Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 18:37Культура
Безруков: Пускепалис сыграл много чудесных ролей
"Будучи глубоко верующим человеком, он многие годы своей жизни посвятил служению ближним, оказывал бескорыстную помощь страждущим и занимался благотворительностью", - приводятся слова патриарха в сообщении на сайте РПЦ.
Он назвал Пускепалиса одаренным артистом, талантливым режиссером, "активным общественным деятелем и патриотом России".

Шок и огромное горе

Ярославский Театр имени Волкова официально назвал произошедшее шоком и огромным горем для коллектива.
"Сергей Пускепалис, художественный руководитель Волковского театра, погиб сегодня утром в ДТП. Наши соболезнования родным, близким Сергея Витауто… Шок и огромное горе у всех волковцев", - сообщил театр в соцсетях.
Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актера, отметив, что была знакома с ним больше половины жизни и пока не может говорить о нем в прошедшем времени.
"Знаю (язык пока не поворачивается писать "знала") Сергея Пускепалиса больше половины моей жизни. Чего только не делали вместе. И спектакли на сцене в аудитории МГУ, и рок-оперу однажды придумали для Малого театра… а последние 2,5 года сколько всего… сколько планов в Ярославле, Актерская биржа, гастроли в ЛНР, фестиваль в Железноводске, сколько съемок впереди… должно было быть. Царствия Небесного, р.Б.Сергию, дорогому Сереже Пускепалису", - написала она в Telegram-канале.
Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим лето", в 2018 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и других.
Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 19:36Культура
"Россия" покажет в память о Сергее Пускепалисе передачу с его участием
 
КультураСергей ПускепалисМихаил ЕвраевГригорий ЗаславскийРоссияДонецк (ДНР)ЯрославльFord MotorГИТИСРусская православная церковьПроисшествия
 
 
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