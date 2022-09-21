02:39 21.09.2022 (обновлено: 04:53 21.09.2022)
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП по дороге в Донбасс
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в аварии в Ярославской области
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова Сергей Пускепалис
Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова Сергей Пускепалис. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Художественный руководитель Театра драмы имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в автомобильной аварии в Ярославской области, сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Евраев.
Как рассказал источник РИА Новости, в ДТП погиб также водитель Пускепалиса. По данным полиции, 20 сентября около 11:00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" столкнулись Ford Transit и грузовой автомобиль. Ford после столкновения по касательной с грузовиком Scania вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF.
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В ДТП погибли два мужчины 1966 года рождения, одного пострадавшего, водителя фуры, госпитализировали. Имена участников аварии правоохранители не раскрыли.
Перегонял автомобиль в Донецк
Как рассказал РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский со ссылкой на бывшего директора Ярославского театра Айрата Тухватуллина, Пускепалис, который помогал жителям Донбасса, погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль.
В региональном главке МВД сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства аварии.
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Соболезнования президента
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова и родным и близким Сергея Пускепалиса, сообщила пресс-служба Кремля.
"Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой. И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса", – отмечается в телеграмме главы государства.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибшего в ДТП актера и режиссера Сергея Пускепалиса, отметил его патриотизм, веру в Бога и бескорыстную помощь страждущим.
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"Будучи глубоко верующим человеком, он многие годы своей жизни посвятил служению ближним, оказывал бескорыстную помощь страждущим и занимался благотворительностью", - приводятся слова патриарха в сообщении на сайте РПЦ.
Он назвал Пускепалиса одаренным артистом, талантливым режиссером, "активным общественным деятелем и патриотом России".
Шок и огромное горе
Ярославский Театр имени Волкова официально назвал произошедшее шоком и огромным горем для коллектива.
"Сергей Пускепалис, художественный руководитель Волковского театра, погиб сегодня утром в ДТП. Наши соболезнования родным, близким Сергея Витауто… Шок и огромное горе у всех волковцев", - сообщил театр в соцсетях.
Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актера, отметив, что была знакома с ним больше половины жизни и пока не может говорить о нем в прошедшем времени.
"Знаю (язык пока не поворачивается писать "знала") Сергея Пускепалиса больше половины моей жизни. Чего только не делали вместе. И спектакли на сцене в аудитории МГУ, и рок-оперу однажды придумали для Малого театра… а последние 2,5 года сколько всего… сколько планов в Ярославле, Актерская биржа, гастроли в ЛНР, фестиваль в Железноводске, сколько съемок впереди… должно было быть. Царствия Небесного, р.Б.Сергию, дорогому Сереже Пускепалису", - написала она в Telegram-канале.
Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим лето", в 2018 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые" и других.