https://ria.ru/20220921/protesty-1818431433.html

В Брюсселе проходит массовая акция против роста цен

В Брюсселе проходит массовая акция против роста цен - РИА Новости, 21.09.2022

В Брюсселе проходит массовая акция против роста цен

Тысячи бельгийцев вышли на улицы Брюсселя в среду, чтобы потребовать повышение зарплат и снижение тарифов на энергию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:46

2022-09-21T14:46

2022-09-21T15:52

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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Тысячи бельгийцев вышли на улицы Брюсселя в среду, чтобы потребовать повышение зарплат и снижение тарифов на энергию, передает корреспондент РИА Новости.Акция была организована бельгийскими профсоюзами и собрала, по данным полиции, более 10 тысяч человек.Глава Конфедерации бельгийских профсоюзов Тьерри Бодсон заявил, что за последние месяцы счета за энергию в средней бельгийской семье выросли в три раза и достигают уже 700 евро в месяц."Все уже растратили свои средства. Не то, чтобы мы не хотим платить, мы не можем платить", - сказал Бодсон, вступая на сцене на площади Монэ в центре Брюсселя. По его словам, призывы к гражданам экономить на энергии не имеют смысла, так как все уже приняли те меры, которые могли принять.Ему вторят и плакаты протестующих: "Заморозьте цены, а не людей!", "Ни евро - на войну, миллиарды - на зарплаты!".Ранее власти ЕС призывали граждан снизить расход электричества и меньше отапливать свои дома.Участники акции раскритиковали экстренные меры правительства, которое уже потратило более 6 миллиардов евро, но так и не добилось стабилизации цен. По мнению активистов профсоюзов, властям следует искать деньги там, где они есть - у энергетических компаний, получающих сверхприбыли на фоне падения уровня жизни населения.Сегодняшняя акция проходит и в других городах Бельгии. Она задумывалась как предупреждение властям перед всеобщей забастовкой, намеченной на 9 ноября. Согласно данным опросов, проведенных в начале сентября, 64% жителей Бельгии опасаются, что не смогут оплачивать счета за энергию в ближайшие месяцы. Восемь опрошенных из десяти сообщили, что уже сократили потребление электричества, газа, топлива для отопления домов.Кроме того, около 40% бельгийцев признали, что были вынуждены использовать свои накопления или даже одалживать средства для оплаты своих счетов. Каждый третий опрошенный житель Бельгии сообщил о сокращении расходов на здоровье из-за высоких цен на энергию.

https://ria.ru/20220921/bolgary-1818349579.html

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Массовая акция против роста цен в Брюсселе В Брюсселе проходит массовая акция против роста цен. Акция была организована бельгийскими профсоюзами и собрала, по данным полиции, более 10 тыс человек. 2022-09-21T14:46 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, бельгия, брюссель, евросоюз, цены