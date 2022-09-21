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Байден призвал страны не препятствовать поставкам продовольствия - РИА Новости, 21.09.2022
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Байден призвал страны не препятствовать поставкам продовольствия
Байден призвал страны не препятствовать поставкам продовольствия - РИА Новости, 21.09.2022
Байден призвал страны не препятствовать поставкам продовольствия
Президент США Джо Байден с трибуны ООН призвал все страны не препятствовать поставкам продовольствия. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:30
2022-09-21T21:53
сша
джо байден
генеральная ассамблея оон
черное море
россия
оон
в мире
экономика
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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ООН призвал все страны не препятствовать поставкам продовольствия."Я благодарен за работу, которая проводится здесь, в ООН, по созданию механизма экспорта зерна через порты Черного моря. Нам необходимо обеспечить, чтобы эта сделка была продлена. &lt;...&gt; Мы призываем все страны воздержаться от запрета на экспорт продовольствия и складирования зерна", — сказал Байден.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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сша
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сша, джо байден, генеральная ассамблея оон, черное море, россия, оон, в мире, экономика
США, Джо Байден, Генеральная Ассамблея ООН, Черное море, Россия, ООН, В мире, Экономика
18:30 21.09.2022 (обновлено: 21:53 21.09.2022)
 
Байден призвал страны не препятствовать поставкам продовольствия

Президент США Байден призвал все страны не препятствовать поставкам продовольствия

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ООН призвал все страны не препятствовать поставкам продовольствия.
"Я благодарен за работу, которая проводится здесь, в ООН, по созданию механизма экспорта зерна через порты Черного моря. Нам необходимо обеспечить, чтобы эта сделка была продлена. <...> Мы призываем все страны воздержаться от запрета на экспорт продовольствия и складирования зерна", — сказал Байден.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Комбайн во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
06:25
Мировые лидеры поддержали открытость рынков продовольствия
 
СШАДжо БайденГенеральная Ассамблея ООНЧерное мореРоссияООНВ миреЭкономика
 
 
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