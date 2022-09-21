https://ria.ru/20220921/prodovolstvie-1818508745.html

Байден призвал страны не препятствовать поставкам продовольствия

Байден призвал страны не препятствовать поставкам продовольствия - РИА Новости, 21.09.2022

Байден призвал страны не препятствовать поставкам продовольствия

Президент США Джо Байден с трибуны ООН призвал все страны не препятствовать поставкам продовольствия. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:30

2022-09-21T18:30

2022-09-21T21:53

сша

джо байден

генеральная ассамблея оон

черное море

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в мире

экономика

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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ООН призвал все страны не препятствовать поставкам продовольствия."Я благодарен за работу, которая проводится здесь, в ООН, по созданию механизма экспорта зерна через порты Черного моря. Нам необходимо обеспечить, чтобы эта сделка была продлена. <...> Мы призываем все страны воздержаться от запрета на экспорт продовольствия и складирования зерна", — сказал Байден.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

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сша

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, джо байден, генеральная ассамблея оон, черное море, россия, оон, в мире, экономика