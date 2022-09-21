https://ria.ru/20220921/prodbezopasnost-1818516077.html

Байден заявил о выделении средств на обеспечение продбезопасности в мире

Байден заявил о выделении средств на обеспечение продбезопасности в мире - РИА Новости, 21.09.2022

Байден заявил о выделении средств на обеспечение продбезопасности в мире

США выделяют 2,9 миллиарда долларов на поддержание продовольственной безопасности в мире, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в Нью-Йорке. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:50

2022-09-21T18:50

2022-09-21T18:54

в мире

джо байден

сша

оон

россия

экономика

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ООН, 21 сен - РИА Новости. США выделяют 2,9 миллиарда долларов на поддержание продовольственной безопасности в мире, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в Нью-Йорке.Он отметил, что сегодня порядка 193 миллиона человек в мире испытывают серьезные проблемы с доступом к еде и "война ухудшает ситуацию". "Только Россия может закончить это", - уверен президент США.

https://ria.ru/20220617/prodbezopasnost-1796187121.html

сша

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