https://ria.ru/20220921/prodbezopasnost-1818516077.html
Байден заявил о выделении средств на обеспечение продбезопасности в мире
Байден заявил о выделении средств на обеспечение продбезопасности в мире - РИА Новости, 21.09.2022
Байден заявил о выделении средств на обеспечение продбезопасности в мире
США выделяют 2,9 миллиарда долларов на поддержание продовольственной безопасности в мире, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в Нью-Йорке. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:50
2022-09-21T18:50
2022-09-21T18:54
в мире
джо байден
сша
оон
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818512038_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_5ef1a0bd33970fab3e70dee8ae6c2ede.jpg
ООН, 21 сен - РИА Новости. США выделяют 2,9 миллиарда долларов на поддержание продовольственной безопасности в мире, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в Нью-Йорке.Он отметил, что сегодня порядка 193 миллиона человек в мире испытывают серьезные проблемы с доступом к еде и "война ухудшает ситуацию". "Только Россия может закончить это", - уверен президент США.
https://ria.ru/20220617/prodbezopasnost-1796187121.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818512038_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a4967fa5b18abe5c2a4ed0dc31b2d93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, оон, россия, экономика
В мире, Джо Байден, США, ООН, Россия, Экономика
18:50 21.09.2022 (обновлено: 18:54 21.09.2022)
Байден заявил о выделении средств на обеспечение продбезопасности в мире
Байден заявил о выделении 2,9 миллиарда долларов на обеспечение продбезопасности в мире