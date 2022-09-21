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Байден заявил о выделении средств на обеспечение продбезопасности в мире - РИА Новости, 21.09.2022
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Байден заявил о выделении средств на обеспечение продбезопасности в мире
Байден заявил о выделении средств на обеспечение продбезопасности в мире - РИА Новости, 21.09.2022
Байден заявил о выделении средств на обеспечение продбезопасности в мире
США выделяют 2,9 миллиарда долларов на поддержание продовольственной безопасности в мире, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в Нью-Йорке. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:50
2022-09-21T18:54
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ООН, 21 сен - РИА Новости. США выделяют 2,9 миллиарда долларов на поддержание продовольственной безопасности в мире, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в Нью-Йорке.Он отметил, что сегодня порядка 193 миллиона человек в мире испытывают серьезные проблемы с доступом к еде и "война ухудшает ситуацию". "Только Россия может закончить это", - уверен президент США.
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в мире, джо байден, сша, оон, россия, экономика
В мире, Джо Байден, США, ООН, Россия, Экономика
18:50 21.09.2022 (обновлено: 18:54 21.09.2022)
 
Байден заявил о выделении средств на обеспечение продбезопасности в мире

Байден заявил о выделении 2,9 миллиарда долларов на обеспечение продбезопасности в мире

© AP Photo / Mary AltafferПрезидент США Джо Байден выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Джо Байден выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Президент США Джо Байден выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен - РИА Новости. США выделяют 2,9 миллиарда долларов на поддержание продовольственной безопасности в мире, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в Нью-Йорке.

"Сегодня я объявляю о выделении еще 2,9 миллиарда долларов на обеспечение гуманитарной и продуктовой безопасности в этом году", - сказал Байден.

Он отметил, что сегодня порядка 193 миллиона человек в мире испытывают серьезные проблемы с доступом к еде и "война ухудшает ситуацию". "Только Россия может закончить это", - уверен президент США.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 16:19Петербургский международный экономический форум — 2022
Россия приветствует призыв ООН к диалогу по продбезопасности, заявил Путин
 
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