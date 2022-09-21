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Прокуратура Москвы предостерегла от призывов к несогласованным акциям
Прокуратура Москвы предостерегла от призывов к несогласованным акциям - РИА Новости, 21.09.2022
Прокуратура Москвы предостерегла от призывов к несогласованным акциям
Прокуратура Москвы напомнила об ответственности, в том числе уголовной, после появления 21 сентября призывов к участию в несогласованных акциях, сообщается в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:42
2022-09-21T14:42
2022-09-21T16:48
москва
общество
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Прокуратура Москвы напомнила об ответственности, в том числе уголовной, после появления 21 сентября призывов к участию в несогласованных акциях, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Отмечается, что в интернете, в том числе в соцсетях, размещена информация с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний. Подчеркивается, что данные мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы."Прокуратура города Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов через социальные сети, форумы, иные интернет-платформы, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети интернет, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что содеянное может быть квалифицировано по статье 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), статье 20.3.3 КоАП ("Дискредитация ВС РФ") и статье 151 Уголовного кодекса ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий").Кроме того, это может быть квалифицировано по статьям 207.3 ("Фейки о ВС России"), 212 УК России ("Массовые беспорядки"), за совершение которых предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет."Разъясняем, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, а также вовлечение в такие мероприятия несовершеннолетних влекут за собой установленную российским законодательством ответственность", — добавили в прокуратуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, общество
14:42 21.09.2022 (обновлено: 16:48 21.09.2022)
Прокуратура Москвы предостерегла от призывов к несогласованным акциям
Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за призывы к несогласованным акциям
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Прокуратура Москвы напомнила об ответственности, в том числе уголовной, после появления 21 сентября призывов к участию в несогласованных акциях, сообщается
в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Отмечается, что в интернете, в том числе в соцсетях, размещена информация с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний. Подчеркивается, что данные мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы.
"Прокуратура города Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов через социальные сети, форумы, иные интернет-платформы, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети интернет, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что содеянное может быть квалифицировано по статье 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), статье 20.3.3 КоАП ("Дискредитация ВС РФ
") и статье 151 Уголовного кодекса ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий").
Кроме того, это может быть квалифицировано по статьям 207.3 ("Фейки о ВС России"), 212 УК России
("Массовые беспорядки"), за совершение которых предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
"Разъясняем, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, а также вовлечение в такие мероприятия несовершеннолетних влекут за собой установленную российским законодательством ответственность", — добавили в прокуратуре.