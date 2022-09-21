https://ria.ru/20220921/prava-1818394582.html
ГИБДД разрешит предъявлять электронные права в тестовом режиме
ГИБДД разрешит предъявлять электронные права в тестовом режиме - РИА Новости, 21.09.2022
ГИБДД разрешит предъявлять электронные права в тестовом режиме
Водительское удостоверение в мобильном приложении "Госуслуги Авто" в тестовом режиме можно будет предъявлять уже с 1 октября, сообщил начальник Госавтоинспекции РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:07
2022-09-21T13:07
2022-09-21T16:04
общество
михаил черников
гибдд мвд рф
россия
авто
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КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости. Водительское удостоверение в мобильном приложении "Госуслуги Авто" в тестовом режиме можно будет предъявлять уже с 1 октября, сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников.Ранее Черников заявлял, что ГИБДД совместно с Минцифрой планируют до конца года доработать перевод водительского удостоверения в электронный вид."Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении "Госуслуги Авто", — сказал Черников в ходе международного форума Kazan Digital Week.По его словам, пользоваться электронным водительским удостоверением с 1 октября можно будет в экспериментальном режиме. Чтобы электронный документ стал в полной мере законным, сейчас готовятся необходимые поправки в ПДД.Черников отметил, что сегодня ведется вся необходимая работа для того, чтобы этот сервис стал доступен для водителей по всей стране, в том числе и в режиме офлайн там, где нет интернета.
https://ria.ru/20220921/bak-1818303240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил черников, гибдд мвд рф, россия, авто
Общество, Михаил Черников, ГИБДД МВД РФ, Россия, Авто
13:07 21.09.2022 (обновлено: 16:04 21.09.2022)
ГИБДД разрешит предъявлять электронные права в тестовом режиме
ГИБДД с 1 октября разрешит предъявлять права через приложение в тестовом режиме
КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости. Водительское удостоверение в мобильном приложении "Госуслуги Авто" в тестовом режиме можно будет предъявлять уже с 1 октября, сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников.
Ранее Черников заявлял, что ГИБДД
совместно с Минцифрой планируют до конца года доработать перевод водительского удостоверения в электронный вид.
"Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении "Госуслуги Авто", — сказал Черников в ходе международного форума Kazan Digital Week.
По его словам, пользоваться электронным водительским удостоверением с 1 октября можно будет в экспериментальном режиме. Чтобы электронный документ стал в полной мере законным, сейчас готовятся необходимые поправки в ПДД.
Черников отметил, что сегодня ведется вся необходимая работа для того, чтобы этот сервис стал доступен для водителей по всей стране, в том числе и в режиме офлайн там, где нет интернета.