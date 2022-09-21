https://ria.ru/20220921/prava-1818394582.html

ГИБДД разрешит предъявлять электронные права в тестовом режиме

ГИБДД разрешит предъявлять электронные права в тестовом режиме - РИА Новости, 21.09.2022

ГИБДД разрешит предъявлять электронные права в тестовом режиме

Водительское удостоверение в мобильном приложении "Госуслуги Авто" в тестовом режиме можно будет предъявлять уже с 1 октября, сообщил начальник Госавтоинспекции РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:07

2022-09-21T13:07

2022-09-21T16:04

общество

михаил черников

гибдд мвд рф

россия

авто

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КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости. Водительское удостоверение в мобильном приложении "Госуслуги Авто" в тестовом режиме можно будет предъявлять уже с 1 октября, сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников.Ранее Черников заявлял, что ГИБДД совместно с Минцифрой планируют до конца года доработать перевод водительского удостоверения в электронный вид."Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении "Госуслуги Авто", — сказал Черников в ходе международного форума Kazan Digital Week.По его словам, пользоваться электронным водительским удостоверением с 1 октября можно будет в экспериментальном режиме. Чтобы электронный документ стал в полной мере законным, сейчас готовятся необходимые поправки в ПДД.Черников отметил, что сегодня ведется вся необходимая работа для того, чтобы этот сервис стал доступен для водителей по всей стране, в том числе и в режиме офлайн там, где нет интернета.

https://ria.ru/20220921/bak-1818303240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, михаил черников, гибдд мвд рф, россия, авто