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Во Франции потушили пожар на заводе с ядерным топливом - РИА Новости, 21.09.2022
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Во Франции потушили пожар на заводе с ядерным топливом
Во Франции потушили пожар на заводе с ядерным топливом - РИА Новости, 21.09.2022
Во Франции потушили пожар на заводе с ядерным топливом
Пожар на заводе, принадлежащем французской компании-оператору атомных электростанций Framatome, который начался в среду вечером в департаменте Дром на... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T21:20
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в мире
франция
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ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости. Пожар на заводе, принадлежащем французской компании-оператору атомных электростанций Framatome, который начался в среду вечером в департаменте Дром на юго-востоке страны, потушен, риска выброса радиации нет, сообщает в среду AFP со ссылкой на источник в Агентстве ядерной безопасности Франции (ASN)."Пожар потушен, первые замеры, снятые на месте, показывают, что уровень радиации не превышен", — информирует агентство.Ранее в среду ASN сообщило, что возгорание началось на заводе компании Framatome в комунне Роман-сюр-Изер (департамент Дром), где хранится уран.По данным агентства, пожар продлился около часа и был потушен силами службы безопасности.
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в мире, франция
В мире, Франция
21:20 21.09.2022 (обновлено: 22:05 21.09.2022)
 
Во Франции потушили пожар на заводе с ядерным топливом

AFP: пожар на заводе с ураном на юго-востоке Франции потушен, риска выброса радиации нет

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкОтработанное ядерное топливо
Отработанное ядерное топливо - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Отработанное ядерное топливо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости. Пожар на заводе, принадлежащем французской компании-оператору атомных электростанций Framatome, который начался в среду вечером в департаменте Дром на юго-востоке страны, потушен, риска выброса радиации нет, сообщает в среду AFP со ссылкой на источник в Агентстве ядерной безопасности Франции (ASN).
"Пожар потушен, первые замеры, снятые на месте, показывают, что уровень радиации не превышен", — информирует агентство.
Ранее в среду ASN сообщило, что возгорание началось на заводе компании Framatome в комунне Роман-сюр-Изер (департамент Дром), где хранится уран.
По данным агентства, пожар продлился около часа и был потушен силами службы безопасности.
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