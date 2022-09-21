https://ria.ru/20220921/pozhar-1818554781.html

Во Франции потушили пожар на заводе с ядерным топливом

Во Франции потушили пожар на заводе с ядерным топливом - РИА Новости, 21.09.2022

Во Франции потушили пожар на заводе с ядерным топливом

Пожар на заводе, принадлежащем французской компании-оператору атомных электростанций Framatome, который начался в среду вечером в департаменте Дром на... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T21:20

2022-09-21T21:20

2022-09-21T22:05

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франция

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ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости. Пожар на заводе, принадлежащем французской компании-оператору атомных электростанций Framatome, который начался в среду вечером в департаменте Дром на юго-востоке страны, потушен, риска выброса радиации нет, сообщает в среду AFP со ссылкой на источник в Агентстве ядерной безопасности Франции (ASN)."Пожар потушен, первые замеры, снятые на месте, показывают, что уровень радиации не превышен", — информирует агентство.Ранее в среду ASN сообщило, что возгорание началось на заводе компании Framatome в комунне Роман-сюр-Изер (департамент Дром), где хранится уран.По данным агентства, пожар продлился около часа и был потушен силами службы безопасности.

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франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция