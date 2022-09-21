https://ria.ru/20220921/pozhar-1818554781.html
Во Франции потушили пожар на заводе с ядерным топливом
Во Франции потушили пожар на заводе с ядерным топливом - РИА Новости, 21.09.2022
Во Франции потушили пожар на заводе с ядерным топливом
Пожар на заводе, принадлежащем французской компании-оператору атомных электростанций Framatome, который начался в среду вечером в департаменте Дром на... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T21:20
2022-09-21T21:20
2022-09-21T22:05
в мире
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150921/07/1509210795_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_5f9becca90eed54d5b9584c4838e7da8.jpg
ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости. Пожар на заводе, принадлежащем французской компании-оператору атомных электростанций Framatome, который начался в среду вечером в департаменте Дром на юго-востоке страны, потушен, риска выброса радиации нет, сообщает в среду AFP со ссылкой на источник в Агентстве ядерной безопасности Франции (ASN)."Пожар потушен, первые замеры, снятые на месте, показывают, что уровень радиации не превышен", — информирует агентство.Ранее в среду ASN сообщило, что возгорание началось на заводе компании Framatome в комунне Роман-сюр-Изер (департамент Дром), где хранится уран.По данным агентства, пожар продлился около часа и был потушен силами службы безопасности.
https://ria.ru/20220919/pozhar-1818007814.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150921/07/1509210795_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_a6990103b668f1f26745caba560ab1f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
21:20 21.09.2022 (обновлено: 22:05 21.09.2022)
Во Франции потушили пожар на заводе с ядерным топливом
AFP: пожар на заводе с ураном на юго-востоке Франции потушен, риска выброса радиации нет
ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости.
Пожар на заводе, принадлежащем французской компании-оператору атомных электростанций Framatome, который начался в среду вечером в департаменте Дром на юго-востоке страны, потушен, риска выброса радиации нет, сообщает в среду AFP
со ссылкой на источник в Агентстве ядерной безопасности Франции (ASN).
"Пожар потушен, первые замеры, снятые на месте, показывают, что уровень радиации не превышен", — информирует агентство.
Ранее в среду ASN сообщило, что возгорание началось на заводе компании Framatome в комунне Роман-сюр-Изер (департамент Дром), где хранится уран.
По данным агентства, пожар продлился около часа и был потушен силами службы безопасности.