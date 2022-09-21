https://ria.ru/20220921/pozhar-1818550282.html
Во Франции загорелся завод с ядерным топливом
Во Франции загорелся завод с ядерным топливом - РИА Новости, 21.09.2022
Во Франции загорелся завод с ядерным топливом
В департамент Дром на юго-востоке Франции произошел пожар на заводе, принадлежащем компании-оператору атомных электростанций Framatome, сообщило агентство AFP... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:41
2022-09-21T20:41
2022-09-21T22:20
в мире
франция
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ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости. В департамент Дром на юго-востоке Франции произошел пожар на заводе, принадлежащем компании-оператору атомных электростанций Framatome, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник во французском Агентстве ядерной безопасности (ASN).Уточняется, что служба безопасности приступила к работе на месте возгорания.Спустя час пожар потушили. Согласно первым замерам, риска выброса радиации нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция
20:41 21.09.2022 (обновлено: 22:20 21.09.2022)
Во Франции загорелся завод с ядерным топливом
AFP: на юго-востоке Франции начался пожар на заводе, на котором хранится ядерное топливо