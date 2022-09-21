https://ria.ru/20220921/pozhar-1818550282.html

Во Франции загорелся завод с ядерным топливом

Во Франции загорелся завод с ядерным топливом - РИА Новости, 21.09.2022

Во Франции загорелся завод с ядерным топливом

В департамент Дром на юго-востоке Франции произошел пожар на заводе, принадлежащем компании-оператору атомных электростанций Framatome, сообщило агентство AFP... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T20:41

2022-09-21T20:41

2022-09-21T22:20

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ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости. В департамент Дром на юго-востоке Франции произошел пожар на заводе, принадлежащем компании-оператору атомных электростанций Framatome, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник во французском Агентстве ядерной безопасности (ASN).Уточняется, что служба безопасности приступила к работе на месте возгорания.Спустя час пожар потушили. Согласно первым замерам, риска выброса радиации нет.

https://ria.ru/20220919/pozhar-1818007814.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция