Рейтинг@Mail.ru
Во Франции загорелся завод с ядерным топливом - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/pozhar-1818550282.html
Во Франции загорелся завод с ядерным топливом
Во Франции загорелся завод с ядерным топливом - РИА Новости, 21.09.2022
Во Франции загорелся завод с ядерным топливом
В департамент Дром на юго-востоке Франции произошел пожар на заводе, принадлежащем компании-оператору атомных электростанций Framatome, сообщило агентство AFP... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:41
2022-09-21T22:20
в мире
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105317/20/1053172027_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e742e0576697bab8e8dc39c76a866868.jpg
ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости. В департамент Дром на юго-востоке Франции произошел пожар на заводе, принадлежащем компании-оператору атомных электростанций Framatome, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник во французском Агентстве ядерной безопасности (ASN).Уточняется, что служба безопасности приступила к работе на месте возгорания.Спустя час пожар потушили. Согласно первым замерам, риска выброса радиации нет.
https://ria.ru/20220919/pozhar-1818007814.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105317/20/1053172027_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_539db2e7e097dd0e3d46f7cdc93755c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
В мире, Франция
20:41 21.09.2022 (обновлено: 22:20 21.09.2022)
 
Во Франции загорелся завод с ядерным топливом

AFP: на юго-востоке Франции начался пожар на заводе, на котором хранится ядерное топливо

© AP Photo / Franck DesprezПожарные во Франции
Пожарные во Франции - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Franck Desprez
Пожарные во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости. В департамент Дром на юго-востоке Франции произошел пожар на заводе, принадлежащем компании-оператору атомных электростанций Framatome, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник во французском Агентстве ядерной безопасности (ASN).

"ASN сообщила в среду, что возгорание началось на заводе компании Framatome в коммуне Роман-сюр-Изер (департамент Дром), где хранится уран", — говорится в сообщении.

Уточняется, что служба безопасности приступила к работе на месте возгорания.
Спустя час пожар потушили. Согласно первым замерам, риска выброса радиации нет.
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 23:41
На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле возник пожар после удара молнии
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала