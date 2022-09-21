https://ria.ru/20220921/pozhar-1818316196.html

При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли два человека

При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли два человека - РИА Новости, 21.09.2022

При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли два человека

Два человека погибли, еще трое, включая ребенка, пострадали при пожаре в частном доме в поселке Совхозный в Свердловской области, сообщает региональная... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T07:15

2022-09-21T07:15

2022-09-21T15:38

происшествия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Два человека погибли, еще трое, включая ребенка, пострадали при пожаре в частном доме в поселке Совхозный в Свердловской области, сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, в ночь на среду в поселке Совхозный загорелся частный дом и надворные постройки на площади 896 квадратных метров."При тушении пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. Кроме того, пострадали еще три человека, в том числе девушка 2004 года рождения, молодой человек 2003 года рождения и ребенок 2013 года рождения. Они с ожогами тела доставлены в учреждение здравоохранения. Наиболее серьезные повреждения у ребенка, у которого диагностировали около 50 процентов ожогов тела", — говорится в сообщении.Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. В настоящее время рассматриваются различные версии, в том числе короткое замыкание электропроводки, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220917/pozhar-1817495149.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, свердловская область