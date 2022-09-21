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При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли два человека - РИА Новости, 21.09.2022
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При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли два человека
При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли два человека - РИА Новости, 21.09.2022
При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли два человека
Два человека погибли, еще трое, включая ребенка, пострадали при пожаре в частном доме в поселке Совхозный в Свердловской области, сообщает региональная... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T07:15
2022-09-21T15:38
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Два человека погибли, еще трое, включая ребенка, пострадали при пожаре в частном доме в поселке Совхозный в Свердловской области, сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, в ночь на среду в поселке Совхозный загорелся частный дом и надворные постройки на площади 896 квадратных метров."При тушении пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. Кроме того, пострадали еще три человека, в том числе девушка 2004 года рождения, молодой человек 2003 года рождения и ребенок 2013 года рождения. Они с ожогами тела доставлены в учреждение здравоохранения. Наиболее серьезные повреждения у ребенка, у которого диагностировали около 50 процентов ожогов тела", — говорится в сообщении.Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. В настоящее время рассматриваются различные версии, в том числе короткое замыкание электропроводки, добавили в ведомстве.
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происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
07:15 21.09.2022 (обновлено: 15:38 21.09.2022)
 
При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли два человека

При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли два человека, еще трое пострадали

© Фото : Прокуратура Свердловской областиПоследствия пожара в поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области
Последствия пожара в поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : Прокуратура Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Два человека погибли, еще трое, включая ребенка, пострадали при пожаре в частном доме в поселке Совхозный в Свердловской области, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, в ночь на среду в поселке Совхозный загорелся частный дом и надворные постройки на площади 896 квадратных метров.
"При тушении пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. Кроме того, пострадали еще три человека, в том числе девушка 2004 года рождения, молодой человек 2003 года рождения и ребенок 2013 года рождения. Они с ожогами тела доставлены в учреждение здравоохранения. Наиболее серьезные повреждения у ребенка, у которого диагностировали около 50 процентов ожогов тела", — говорится в сообщении.
© Фото : Прокуратура Свердловской областиПоследствия пожара в поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области
Последствия пожара в поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области
1 из 3
Последствия пожара в поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области
© Фото : Прокуратура Свердловской области
© Фото : Прокуратура Свердловской областиПоследствия пожара в поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области
Последствия пожара в поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области
2 из 3
Последствия пожара в поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области
© Фото : Прокуратура Свердловской области
© Фото : Прокуратура Свердловской областиПоследствия пожара в поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области
Последствия пожара в поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области
3 из 3
Последствия пожара в поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области
© Фото : Прокуратура Свердловской области
1 из 3
Последствия пожара в поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области
© Фото : Прокуратура Свердловской области
2 из 3
Последствия пожара в поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области
© Фото : Прокуратура Свердловской области
3 из 3
Последствия пожара в поселке Совхозный Белоярского городского округа Свердловской области
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. В настоящее время рассматриваются различные версии, в том числе короткое замыкание электропроводки, добавили в ведомстве.
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