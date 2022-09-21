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Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения государственности - РИА Новости, 21.09.2022
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Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения государственности
Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения государственности - РИА Новости, 21.09.2022
Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения государственности
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения Российской государственности. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:31
2022-09-21T18:31
владимир путин
россия
великий новгород
старая ладога
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения Российской государственности."Уважаемые друзья! Сегодня мы отмечаем 1160 лет Российской государственности. Поздравляю вас с этой знаменательной, ключевой для России исторической датой", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю 1160-летия зарождения Российской государственности.Путин отметил, что Великий Новгород, Рюриково городище, Старая Ладога, Изборск - "все это колыбель Руси, исток нашей цивилизации и нашего государства, нашей культуры, просвещения"."Отсюда, с севера начинались походы дружинников первой русской династии Рюриковичей. Шли торговые караваны из варяг в греки. Создавалась Русь. Крупнейшее государство Европы того времени, объединившее славянские, фино-угорские, тюркские и другие племена. Собравшее их под свои крепнущие крылья. От Ладоги и Балтики, Новгорода и Пскова до Киева и Чернигова, Азова, Черного моря, Крыма", - сказал президент.
https://ria.ru/20220921/putin-1818505541.html
https://ria.ru/20220921/patriotizm-1818503913.html
россия
великий новгород
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владимир путин, россия, великий новгород, старая ладога
Владимир Путин, Россия, Великий Новгород, Старая Ладога
18:31 21.09.2022
 
Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения государственности

Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения Российской государственности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПутин выступает на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности в Великом Новгороде
Путин выступает на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Путин выступает на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности в Великом Новгороде
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения Российской государственности.
"Уважаемые друзья! Сегодня мы отмечаем 1160 лет Российской государственности. Поздравляю вас с этой знаменательной, ключевой для России исторической датой", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю 1160-летия зарождения Российской государственности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 18:22
Никто не сможет разрушить традиционные ценности России, заявил Путин
Путин отметил, что Великий Новгород, Рюриково городище, Старая Ладога, Изборск - "все это колыбель Руси, исток нашей цивилизации и нашего государства, нашей культуры, просвещения".
"Отсюда, с севера начинались походы дружинников первой русской династии Рюриковичей. Шли торговые караваны из варяг в греки. Создавалась Русь. Крупнейшее государство Европы того времени, объединившее славянские, фино-угорские, тюркские и другие племена. Собравшее их под свои крепнущие крылья. От Ладоги и Балтики, Новгорода и Пскова до Киева и Чернигова, Азова, Черного моря, Крыма", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 18:16
Путин назвал патриотизм сутью природы российского народа
 
Владимир ПутинРоссияВеликий НовгородСтарая Ладога
 
 
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