https://ria.ru/20220921/pozdravlenie-1818508909.html

Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения государственности

Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения государственности - РИА Новости, 21.09.2022

Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения государственности

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения Российской государственности. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:31

2022-09-21T18:31

2022-09-21T18:31

владимир путин

россия

великий новгород

старая ладога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818509405_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_4274959d559700ca56815340e9848133.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения Российской государственности."Уважаемые друзья! Сегодня мы отмечаем 1160 лет Российской государственности. Поздравляю вас с этой знаменательной, ключевой для России исторической датой", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю 1160-летия зарождения Российской государственности.Путин отметил, что Великий Новгород, Рюриково городище, Старая Ладога, Изборск - "все это колыбель Руси, исток нашей цивилизации и нашего государства, нашей культуры, просвещения"."Отсюда, с севера начинались походы дружинников первой русской династии Рюриковичей. Шли торговые караваны из варяг в греки. Создавалась Русь. Крупнейшее государство Европы того времени, объединившее славянские, фино-угорские, тюркские и другие племена. Собравшее их под свои крепнущие крылья. От Ладоги и Балтики, Новгорода и Пскова до Киева и Чернигова, Азова, Черного моря, Крыма", - сказал президент.

https://ria.ru/20220921/putin-1818505541.html

https://ria.ru/20220921/patriotizm-1818503913.html

россия

великий новгород

старая ладога

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, великий новгород, старая ладога