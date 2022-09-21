Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения государственности
Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения Российской государственности
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПутин выступает на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности в Великом Новгороде
Путин выступает на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности в Великом Новгороде
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения Российской государственности.
"Уважаемые друзья! Сегодня мы отмечаем 1160 лет Российской государственности. Поздравляю вас с этой знаменательной, ключевой для России исторической датой", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю 1160-летия зарождения Российской государственности.
Путин отметил, что Великий Новгород, Рюриково городище, Старая Ладога, Изборск - "все это колыбель Руси, исток нашей цивилизации и нашего государства, нашей культуры, просвещения".
"Отсюда, с севера начинались походы дружинников первой русской династии Рюриковичей. Шли торговые караваны из варяг в греки. Создавалась Русь. Крупнейшее государство Европы того времени, объединившее славянские, фино-угорские, тюркские и другие племена. Собравшее их под свои крепнущие крылья. От Ладоги и Балтики, Новгорода и Пскова до Киева и Чернигова, Азова, Черного моря, Крыма", - сказал президент.