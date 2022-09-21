https://ria.ru/20220921/poteri-1818354212.html
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ЛНР
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 40 человек и два танка. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:03
2022-09-21T11:03
2022-09-21T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816515591_0:15:3051:1731_1920x0_80_0_0_39978c9bc7f825ea4cc29a33372517a8.jpg
ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 40 человек и два танка."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортера, шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Во вторник народная милиция Луганской Народной Республики заявляла, что украинские войска потеряли за сутки до 50 человек и шесть бронетранспортеров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816515591_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_9519628a9bf9645da08fb7e07a696e21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и два танка