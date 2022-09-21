https://ria.ru/20220921/poteri-1818354212.html

Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ЛНР

Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 40 человек и два танка. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:03

2022-09-21T11:03

2022-09-21T11:03

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 40 человек и два танка."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортера, шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Во вторник народная милиция Луганской Народной Республики заявляла, что украинские войска потеряли за сутки до 50 человек и шесть бронетранспортеров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины